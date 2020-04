Fin mars, Nicolas Holveck avait plus ou moins éludé le sujet. Nouveau président du Stade Rennais, l'ancien dirigeant de l'AS Monaco assurait qu'il n'y avait pas "de nom ou de priorité" pour endosser le rôle de directeur sportif du club breton. "Toute l’urgence c’est de se sauver tous économiquement. Quand il y a une urgence, tout le reste est mis de côté. Toute mon énergie est concentrée à trouver les meilleures solutions pour que tous les salariés du Stade Rennais puissent continuer à travailler dans leur entreprise", nous confiait-il en cette période difficile pour le football français. Toutefois, en parallèle, le dossier du directeur sportif a bel et bien avancé.

Avec Juninho, le manque de complicité

Courtisé depuis mi-février, Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement de l'OL, semble en effet proche d'accepter l'offre bretonne. Selon L'Equipe, ce dernier aurait fait part de son envie à ses dirigeants qui, de leur côté, se sont mis en chasse de son successeur. Pour l'instant, le départ de Maurice serait uniquement bloqué par la crise sanitaire du Covid-19. Mais sa décision est visiblement prise : il va quitter les Gones.

Toujours d'après le quotidien, l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif l'an passé a beaucoup joué dans la réflexion de Florian Maurice. Si les deux hommes ne pas en conflit, ils ne sont pas en symbiose non plus. "Maurice avait d'ailleurs parfois ressenti le sentiment d'une perte d'influence progressive", écrit L'Equipe. L'été dernier, Jean-Michel Aulas avait ainsi décidé de revaloriser son responsable de la cellule de recrutement. Probablement pour lui faire comprendre son importance. Mais visiblement, cela n'a pas fonctionné. La rupture est consommée. Et elle devrait être bientôt actée.