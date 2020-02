André Villas-Boas a annoncé la mauvaise nouvelle vendredi : Florian Thauvin ne devrait pas faire son retour sur les terrains de Ligue 1 avant le mois de mars. Officiellement touché à la cheville droite, le Champion du monde 2018 souffrirait-il d'une blessure encore plus grave ? C'est ce qu'a annoncé lundi soir l'émission Late Football Club. Selon les informations de l'émission de Canal +, l'ailier marseillais serait victime d'une arthrose à un talon. Ce que son agent, Jean-Pierre Bernès, a démenti.

Une blessure qui expliquerait, selon Canal +, le retour sans cesse repoussé de l'ancien Bastiais. "C'est une blessure qui est embêtante. Quand on diffère sans cesse son retour, c'est difficile moralement pour le joueur. De l'arthrose, ce n'est jamais bon pour un joueur de foot", a commenté Reynald Pedros, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes. "Les stades de gravité sont variables : ça peut aller d’une petite gêne de temps en temps à une impossibilité à poser le pied par terre", a précisé pour sa part Jean-Pierre Paclet, l'ancien médecin de l'équipe de France (2004-2008).

" Bernès : "On va revoir bientôt Florian Thauvin sur le terrain" "

Quelques minutes après ces révélations, Jean-Pierre Bernès, l'agent du joueur, a donné sa version des faits. "Celui qui a donné l'info n'a pas dû faire des études de médecine, a-t-il déclaré, agacé. Pour Florian Thauvin, cela ne concerne pas du tout son talon. Une réunion a été organisée il y a trois jours avec les médecins de l'OM. Selon le chirurgien qui a opéré la cheville du joueur, tout est en parfait état. Maintenant, c'est un problème physique. Regardez les joueurs qui se sont blessés parce qu'ils ont repris trop tôt : nous, pour Florian, on ne veut pas ça. On va le revoir bientôt sur le terrain." Le temps presse pour l'international français (10 sélections, 1 but) qui espère disputer l'Euro 2020 avec les Bleus.