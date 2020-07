LIGUE 1 - Le journal Le Parisien revient ce jeudi sur la situation pour le moins originale de Jesé. Prêté par le PSG au Sporting Portugal qui n'a pas levé son option d'achat en 2019-2020, l'attaquant espagnol doit attendre la fin officielle de la saison en août pour être autorisé à réintégrer l'effectif parisien. Il s'entraîne seul en attendant.

C'est l'histoire d'un éternel recommencement. Depuis trois ans, Jesé Rodriguez revient chaque été faire la préparation estivale avec le PSG, club auquel il appartient depuis 2016 et qui le prête systématiquement depuis sans parvenir à le céder. Mais cette année, en raison du coronavirus qui a décalé la fin de saison, la situation de l'attaquant espagnol a quelque chose de cocasse comme le relève jeudi Le Parisien. Alors qu'il en a terminé avec le Sporting Portugal, il doit attendre le mois d'août et la fin officielle de l'exercice 2019-2020 du club de la capitale avec la Ligue des champions pour réintégrer l'effectif parisien.

En attendant, Jesé se prépare physiquement tout seul, n'hésitant pas à poster des vidéos de ses séances physiques sur les réseaux sociaux. Prêté successivement à Las Palmas, Stoke City, au Bétis Séville et au Sporting Portugal, il n'a jamais suffisamment convaincu les clubs en question pour pouvoir y être transféré. Dernier candidat à l'achat, le club lisboète a renoncé à payer les 7 millions d'euros nécessaires à lever l'option, l'Espagnol n'ayant inscrit qu'un but en 18 matches lors de cette saison tronquée. Son "investissement" et son "professionnalisme" ont d'ailleurs été remis en cause par le président du Sporting.

Immanquablement, le dossier Jesé reviendra donc sur la table de Leonardo d'ici la fin du mois d'août. Le directeur sportif parisien arrivera-t-il enfin à trouver une porte de sortie au joueur qui avait tout de même coûté 25 millions d'euros au PSG ? Rien n'est moins sûr. Pourtant, avec la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19, le club de la capitale, qui accusera 206 millions de pertes, aurait bien besoin de quelques rentrées financières.

