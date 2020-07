LIGUE 1 - Dans un communiqué publié lundi soir sur son site officiel, l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'il avait prolongé le contrat de Rayan Cherki, d'une saison supplémentaire. L'attaquant de 16 ans est désormais lié jusqu'en juin 2023 avec son club formateur.

Son nom a été associé aux plus grands clubs européens ces dernières semaines. Le Real Madrid, Manchester United ou la Juventus Turin suivaient notamment le dossier de près. Mais Rayan Cherki va poursuivre l'aventure à l'Olympique Lyonnais. L'attaquant de 16 ans a prolongé d'un an son contrat avec son club formateur ce lundi et sera donc lié à l'OL jusqu'en juin 2023. "Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur. Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain", a déclaré le natif de Lyon.

Ligue 1 Un joueur de Bordeaux testé positif au Covid-19 IL Y A 7 HEURES

Rayan Cherki a signé son premier contrat professionnel, de trois ans, le 7 juillet 2019. L'attaquant qui soufflera sa dix-septième bougie le 17 août prochain a débuté en Ligue 1 contre Dijon, le 19 octobre dernier puis le 27 novembre en Ligue des Champions contre le Zenit Saint-Petersbourg. Le joueur lyonnais est également le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL avec une réalisation, le 4 janvier dernier, en 32e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (7-0).

Plus d'informations à venir...

Ligue 1 Plus de 280 millions d'euros : une éventuelle prolongation de Mbappé ferait (encore) grimper sa cote IL Y A 8 HEURES