L'OM trace sa route victorieuse. Les joueurs d'André Villas-Boas ont enchaîné une seconde victoire consécutive cette semaine en dominant Toulouse samedi (1-0), après leur succès obtenu à Saint-Etienne (0-2). Les Olympiens ont souffert en début et en fin de rencontre, mais leur défense a su rester imperméable. Une fois de plus, Steve Mandada s'est montré décisif dans sa cage. Dimitri Payet, lui, a de nouveau trouvé le chemin des filets adverses d'une frappe magnifique (51e). L'OM conforte sa deuxième place au classement, pendant que Toulouse s'enfonce un peu plus.

Pas assez concentrés dans l'entame de ce match a priori déséquilibré, les Marseillais ont bien failli se faire surprendre d'entrée. Parti dans le dos de la défense olympienne, Aaron Leya-Iseka s'est présenté devant Mandanda et l'a lobé d'un petit piqué dans la course, mais n'est pas parvenu à ajuster la trajectoire du ballon, qui est venu mourir sur le poteau (1re). Derrière une arrière-garde peu rigoureuse dans son placement et peu réactive, le gardien olympien a ensuite dû s'employer sur une frappe de Quentin Boisgard (7e).

Mandanda n'a, en revanche, rien pu faire quand Jean-Victor Makengo a envoyé sa petite reprise à ras de terre au fond des filets. Mais l'arbitre a logiquement refusé le but toulousain, car le ballon était sorti juste avant le tir (27e). Pas assez autoritaire sur ce coup, Bouna Sarr s'en est sorti sans dommage. Les hommes de Villas-Boas ont profité de la sortie sur blessure du portier adverse Lovre Kalinic (37e) pour se réorganiser tactiquement, et ont affiché un visage beaucoup plus cohérent sur le plan collectif.

Payet fait encore parler son talent

Face au 4-1-4-1 toulousain très regroupé, les Marseillais ont monopolisé le ballon mais aussi cruellement manqué d'inspiration collective et de percussion pour inquiéter Baptiste Reynet. Alvaro Gonzalez a montré la voie en envoyant sa belle frappe enroulée de peu à côté de la cible (48e). Payet, lui, a parfaitement visé et placé le ballon hors de portée du gardien adverse sur son superbe tir axial de 20 mètres après une récupération haute de Sarr (1-0, 51e). Déjà buteur face à Saint-Étienne mercredi, l'ancien Lillois a marqué son huitième but de la saison en L1 et atteint déjà son record en carrière.

A l'autre bout du terrain, l'OM a pu compter sur un Mandanda toujours imbattable en championnat en 2020. Le portier phocéen a détourné la reprise à bout portant de Leya-Iseka au plus fort de la réaction toulousaine (80e). Sans maîtriser les débats et malgré quelques grosses frayeurs, l'OM a réussi à enchaîner un 13e match de championnat sans défaite, une série d'invincibilité qu'il n'avait plus connu depuis près de dix ans. De quoi aborder avec confiance les deux prochains rendez-vous capitaux face à Lyon en coupe de France et à Lille en championnat.