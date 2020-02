Le plus fort derrière le PSG, c'est l'OM. Victorieux à Lille, dimanche soir, lors de la 25e journée, Marseille a repoussé son adversaire du soir à 12 points. Et il a frappé un gros coup dans la quête à la qualification en Ligue des champions. Menés au score, les Marseillais ont finalement renversé le match en deux minutes, grâce à des réalisations de Reinildo (67 csc) et Dario Benedetto (69e) pour s’imposer par un petit but d'avance (1-2).

Le début de match était pourtant clairement à l’avantage des Nordistes et il a fallu un grand Steve Mandanda pour que Marseille n’encaisse pas un but plus rapidement : que ce soit sur une frappe enroulée de Victor Osimhen (4e) ou une reprise à bout portant de Loïc Rémy (15e). Pendant ce temps-là, les Marseillais étaient cantonnés dans leur moitié de terrain, sans jamais parvenir à produire du jeu offensivement.

Ils n’ont ainsi tiré qu’une seule fois en première période par l’intermédiaire de Morgan Sanson (19e), leur plus faible total depuis un match contre Angers en 2018. En face, Osimhen était intenable et après une nouvelle action qui n’a pas trouvé le cadre (frappe au ras du poteau à la 29e), le Nigérian a rapidement ouvert le score au retour des vestiaires. Parfaitement lancé dans le dos de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, il est allé battre Mandanda d’un subtil ballon piqué (1-0, 51e). Ce but du Lillois a été le premier encaissé par l'OM en Ligue 1 en 2020.

Benedetto retrouve enfin le chemin des filets

Cinq minutes plus tard, Loïc Rémy a cru doubler la mise après un service sur un plateau d’Osimhen (56e), mais le Nigérian était hors-jeu au moment de la passe en profondeur délivrée par Jonathan Ikoné. A priori anodine, cette séquence a constitué un tournant dans le match car les Phocéens ont ensuite accéléré le rythme. Bouna Sarr a logiquement obtenu un penalty à la suite d’une faute de Thiago Djalo, mais Valentin Rongier a buté sur Mike Maignan, qui a confirmé son statut de spécialiste de l’exercice (58e).

L’entrée du jeune Marley Aké (19 ans) à la place de Bouna Sarr a ressemblé à un coaching gagnant de la part d’André Villas-Boas. C’est lui qui provoque le corner qui amène à l’égalisation contre-son-camp de Reinildo (1-1, 67e). Et c’est encore lui qui est au départ de l’action sur le deuxième en décalant Germain sur la droite. Le centre à ras de terre de l’ancien monégasque a été repris par Benedetto qui a surgi au premier poteau (1-2, 69e). Muet depuis presque deux mois (son dernier but remontait au 21 décembre face à Nîmes), l'Argentin a frappé au meilleur des moments. Éteint par ce retournement de situation, Lille a peu à peu disparu sans plus jamais inquiéter Mandanda, jusqu’au coup de sifflet final.

En deux minutes et 19 secondes, Marseille a probablement assommé la course à la deuxième place. Lille pouvait revenir à six points s’il s’imposait : il en compte finalement 12 de retard après cette 25ème journée. Rennes, intercalé entre les deux clubs, pointe à onze longueurs. C’est finalement le PSG qui est le plus proche de l’OM. Les Parisiens, solides leaders, ont perdu deux points ce week-end et n’en ont "plus" que 10 d’avance sur leur premier poursuivant.