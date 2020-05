LIGUE 1 - Après les révélations de Mediapart sur la santé du football français et de L'Equipe sur certains échanges qui se sont tenus lors de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel mercredi dernier, la LFP a déposé deux plaintes contre X vendredi.

La LFP contre-attaque. Au lendemain des révélations de Mediapart, qui a annoncé que quatre clubs de L1 (ndlr : l'OM, Lille, Saint-Etienne et Bordeaux) auraient de grosses difficultés financières malgré le prêt garanti par l'Etat de 224,5 millions d'euros contracté au début du mois de mai, et de L'Equipe sur certains échanges qui se sont tenus mercredi dernier lors de l'Assemblée générale pour déterminer si la Ligue 2 allait se jouer à 22 clubs, la Ligue de Football professionnel a déposé deux plaintes contre X vendredi.

Ligue 1 Quatre clubs proches du gouffre, prévisions inquiétantes : le foot français est à genoux IL Y A 16 HEURES

"La LFP dément fermement l’ensemble des contre-vérités relatives au prêt garanti par l'Etat (PGE) contenues dans cet article (ndlr : Mediapart), explique la Ligue dans un communiqué paru vendredi. Cet emprunt ne comporte aucun risque financier pour la LFP qui a adopté, concomitamment à la mise en œuvre du PGE, un plan de remboursement sur 4 ans par prélèvement à la source sur les 5,3 milliards d’euros de revenus audiovisuels déjà conclus et à encaisser sur le cycle 2020-2024. Ce montant est constitué par les versements cumulés de 4 diffuseurs et non uniquement de Mediapro, les remboursements ne représentant pas plus de 5% des revenus globaux de la LFP et ne mettant en aucune hypothèse les contribuables français à contribution."

La LFP dénonce des articles "visant à déstabiliser la LFP, et plus généralement le football professionnel français" et saisit donc la justice pour "faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles des échanges et documents confidentiels ont été divulgués sans autorisation".

Play Icon WATCH Aulas l'espère : La LFP pourrait-elle revenir sur sa décision ? 00:02:41

Ligue 1 Les fantasmes tactiques : Pogba, un shérif pour faire la loi au PSG IL Y A 17 HEURES