Kylian Mbappé et les joueurs du PSG de retour à l'entraînement.

LIGUE 1 - Plus de trois mois après l'arrêt de la Ligue 1 à cause de la pandémie de coronavirus, les joueurs du PSG ont effectué leur premier entraînement collectif, par petits groupes, ce jeudi. Avec les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ainsi que le Final 8 de la Ligue des Champions, l'été sera chargé pour le club de la capitale.

Le moment tant attendu est arrivé ce jeudi. Les joueurs du PSG ont en effet retrouvé le chemin de l'entraînement aux Camps des Loges. Conditions sanitaires obligent, les hommes de Thomas Tuchel se sont entraînés par petits groupes. "Retour sur les terrains", a tweeté le club de la capitale avec une vidéo de Neymar, entrant sur l'un des terrains d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye. En début de semaine, les Parisiens ont effectué des examens médicaux et physiques.

Alors que la saison 2020-2021 de Ligue 1 reprendra le week-end du 22 et 23 août, le PSG n'en a pas encore terminé avec l'exercice précédent. Le Champion de France devra notamment affronter Saint-Etienne et Lyon pour les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, dont les dates n'ont pas encore été officiellement annoncées. A partir du 12 août, Paris jouera les quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Le club de la capitale aura l'opportunité d'aller chercher la première C1 de son histoire en remportant les trois matches qu'il aura à disputer.

