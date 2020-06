LIGUE 1 - Attaqué frontalement par le président de la FFF Noël Le Graët, Gérard Lopez a riposté ce mercredi soir via un communiqué du LOSC. Le club nordiste se dit "surpris" par les propos du patron du foot français.

Après l'attaque, la riposte. Alors que Noël Le Graët a qualifié Gérard Lopez "d'acrobate de la finance" dans une interview au Figaro, le LOSC a tenu à défendre son président dans un communiqué officiel ce mercredi soir. "Le LOSC a pris connaissance, non sans une certaine surprise, des déclarations publiques et critiques personnelles, gratuites et hors sujet, adressées par Monsieur Noël Le Graët", écrit le club nordiste. "Depuis le début de la crise, le LOSC a indiqué que la santé était la priorité, avant d’exprimer la volonté – dans le respect d’un cadre sanitaire strict - de jouer et d’offrir à tous l’opportunité de gagner son classement "sur le terrain""

Ligue 1 Hit-parade des audiences, acrobate de la finance : Le tacle appuyé de Le Graët à Aulas et Lopez IL Y A 16 HEURES

"La priorité d’un président de Fédération devrait toujours demeurer – qui plus est en période de crise – de rassembler et fédérer, de garantir l’unité et la force du football français et de toutes ses composantes, avec sérénité et exemplarité, poursuit le LOSC. Même si le LOSC a pu exprimer des idées et une vision différentes quant à la gestion de cette crise - mais c’est a priori et sans contestation son droit -, le club rappelle qu’il a toujours affiché un total respect des décisions des instances, dans un esprit légaliste et collectif, alors même que celles-ci pouvaient apparaître défavorables à ses intérêts particuliers."

Pour conclure, les Dogues expliquent que durant "cette période de crise", "c’est précisément notre capacité collective à nous remettre en question, à nous réinventer, à innover, à nous montrer souples et agiles, qui fera notre force".

Play Icon

Ligue 1 7 millions pour Thauvin : comment le CIES est arrivé à une estimation si basse IL Y A 7 HEURES

Play Icon