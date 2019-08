Un festival de buts et voilà la saison du PSG parfaitement lancée. Les Parisiens ont facilement disposé des Nîmois, dimanche soir, au Parc des Princes (3-0). Beaucoup trop forts, pour leurs adversaires du soir, les joueurs de Thomas Tuchel ont pris le contrôle du jeu durant toute la rencontre. Un penalty d'Edinson Cavani (24e) et des réalisations de Kylian Mbappé (56e) et Angel Di Maria (69e) ont achevé les Crocos. Le PSG version 2019-2020 a toujours autant d'appétit, pour le plus grand malheur des Nîmois.

Le PSG a repris ses bonnes vieilles habitudes. Les Parisiens ont surclassé les Nîmois et très vite on a senti que la soirée serait difficile pour les hommes de Bernard Blaquart. Disposés dans un 4-3-3, les champions de France ont joué avec caractère et autorité. Totalement dépassés dans les duels, les Nîmois ont cédé énormément d'espaces aux Parisiens, qui ont su en profiter. Kylian Mbappé n'est pas passé loin d'inscrire le premier but de la soirée (5e), mais l'attaquant français a été trop court pour reprendre un bon ballon d'Edinson Cavani.

Le patron c'est Mbappé

Au fil de la rencontre, le PSG a accentué sa domination. Pablo Sarabia, plutôt à son aise pour sa première en championnat, a failli faire trembler les filets par deux fois (7e, 14e). À force de monopoliser le ballon et d'imposer leur loi, les Parisiens ont fini par être récompensés une première fois. Profitant d'une main malencontreuse de Pablo Martinez, Edinson Cavani ne s'est pas fait prier pour inscrire son premier but de la saison, sur penalty (24e). Après un premier acte totalement maîtrisé, les Parisiens ont continué à œuvrer dans ce sens en seconde période. Les joueurs de Thomas Tuchel ont constamment fait reculer les Nîmois. Pris à la gorge dans tous les duels, les Crocos n'ont quasiment jamais approché la surface de réparation des champions de France.

Kylian Mbappé a logiquement aggravé le score (56e), profitant d'un bon centre de Juan Bernat, pour placer une volée imparable. L'attaquant français, auteur d'un match plein, a également délivré une passe décisive à Angel Di Maria (69e), quelques instants plus tard, qui a clôturé la belle soirée parisienne. Dans tous les bons coups, Kylian Mbappé a épuisé les défenseurs nîmois avec ses appels de balle répétés et ses courses incessantes. Le prodige français compte désormais 21 buts sur l'année 2019, aucun joueur des cinq grands championnats ne fait mieux, seul Lionel Messi affiche les mêmes standards. Pour assouvir ses ambitions, le PSG aura besoin d'un grand Kylian Mbappé, cette saison, et ce dernier semble être prêt à assumer ses responsabilités.