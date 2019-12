Le patron, c'est lui. Revenu au PSG en juin dernier, Leonardo a rapidement repris le pouvoir sur tout le domaine sportif. L'été dernier, le Brésilien a notamment tenu tête à Neymar et au Barça, désireux de se retrouver après leur séparation en 2017. Depuis, le joueur semble avoir digéré ce transfert avorté et le revoilà désormais en grande forme. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Corriere dello Sport ce mardi, le directeur sportif parisien s'est surtout dit satisfait de l'attitude du "Ney".

"Quelque chose a changé"

"Il y a eu quelque chose avec le Barça (l'été dernier). Mais il s'est maintenant mis à disposition et il fait des efforts pour aider l'équipe sur et en dehors du terrain, comme l'ensemble de ses coéquipiers", explique Leonardo au quotidien italien. "L'esprit de groupe se construit avec les bonnes attitudes et je note que quelque chose s'est amélioré par rapport au passé", ajoute-t-il.

Visiblement satisfait de l'attitude des joueurs parisiens, le Brésilien s'est dit "très confiant" pour le futur. "J'ai des bonnes sensations. Je vois une équipe qui joue un beau football et je sais qu'on a encore une marge de progression", assure "Leo", qui précise que remporter la Ligue des champions "n'a jamais été une obligation". La priorité est celle de "s'améliorer" durant la phase finale de la C1. Thomas Tuchel sait à quoi s'en tenir.