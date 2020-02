Revoilà Loïc Rémy. Seul buteur nordiste lors de l'élimination subie à Epinal (N2) en Coupe de France fin janvier, l'ancien attaquant marseillais (2010-2013) a enchaîné ensuite trois titularisations en championnat. Et sera encore dans le onze de départ dimanche lors de la 25e journée de L1, pour ce choc capital dans la lutte pour le podium et la qualification en Ligue des champions.

Ce renouveau doit autant à ses performances qu'à son entente avec Victor Osimhen, le meilleur buteur lillois. S'il a marqué face à Rennes (1-0), l'attaquant international français (30 sélections) tire aussi son jeune partenaire vers le haut. "Il y a une certaine complémentarité, (Osimhen) est un joueur athlétique, qui va vite et se bat sur tous les ballons", a résumé Rémy la semaine dernière. "Je me sens à l'aise avec un deuxième attaquant, j'arrive à me créer des espaces. C'est une bonne association", a ajouté celui qui a reconnu en souriant ne plus aller aussi vite que dans ses jeunes années.

Loic Rémy félicité pour son but pour Lille contre Nîmes en Ligue 1 le 6 octobre 2019Getty Images

"Disponible pour le groupe"

A 33 ans, soit douze de plus que son binôme, l'ancien Lyonnais a quitté son rôle de dévoreur d'espaces pour devenir un attaquant de soutien. Un profil qui lui permet d'être très utile dans le 4-4-2 nouvellement installé par Christophe Galtier. "Il montre tous les jours à l'entraînement qu'il est disponible pour le groupe et l'a prouvé en match en étant généreux et efficace. A lui de maintenir son niveau et son efficacité et de trouver une relation encore plus importante avec les trois autres joueurs de devant pour avoir une attaque performante", avait analysé l'entraîneur lillois avant le succès à Angers (2-0).

Encore perfectible sur le terrain, l'alchimie est déjà visible à l'entraînement. Moins expansif que José Fonte, Benjamin André ou Jérémy Pied, les autres anciens d'un groupe très jeune, Rémy a pourtant un rôle important. "Il a de l'humour et de la finesse dans sa relation avec les jeunes, ce n'est pas lui qui fait le premier pas mais il les accueille à bras ouverts pour les conseiller", a expliqué Galtier, ce que confirme l'intéressé: "J'ai tendance à déconner, notamment avec les attaquants, et quand il y a un relâchement on essaie de rectifier tout ça."

Volonté de prolonger

Sept fois buteur l'an dernier, dont une superbe reprise de volée face à Bordeaux qui lui a valu le titre du but de l'année aux trophées UNFP, le trentenaire n'a marqué que quatre fois en Ligue 1 cette saison. Mais ses six réalisations en autant de matches de Coupe, en plus de celle inscrite à Chelsea en Ligue des champions, prouvent qu'il est encore capable d'être un bon finisseur. Une donnée d'autant plus importante que Timothy Weah, attaquant recruté au mercato estival, n'a plus joué depuis août à cause de blessures.

Alors que son contrat se termine en fin de saison, rien ne dit que Rémy sera encore à Lille en août. Son salaire, aussi élevé que son CV est épais, pourrait en effet freiner les dirigeants nordistes. Concentré sur le présent, l'intéressé aimerait aussi s'inscrire dans la durée: "On n'a pas encore discuté mais mon envie est de prolonger dans ce club. Il m'a apporté beaucoup, a de l'ambition et répond à mes attentes."