"Je n’ai pas parlé d’enjeu avant le match car je me suis demandé si ce n’était pas cela qui bloquait les joueurs." Rudi Garcia a tenté une approche différente. Mais le constat reste le même. Lyon continue non seulement de perdre des points à domicile, mais aussi de ne pas mériter mieux. L'OL est même passé tout près de la correctionnelle face Strasbourg. À quelques centimètres près, Anthony Lopes n'aurait pas été sauvé par ses poteaux à deux reprises dans les dernières minutes. Et le Racing serait reparti du Groupama Stadium avec un succès logique.

Ce brin de réussite en fin de match l'avait déjà accompagné il y a deux semaines face à Amiens (0-0). Une rencontre durant laquelle les Lyonnais avaient déjà étalé des lacunes inquiétantes dans le jeu. Elles étaient encore criantes contre Strasbourg. "C'est insuffisant notamment dans l'animation offensive, a résumé un Garcia dépité en conférence de presse. Nous nous sommes créé trop peu de situations et nous frappons trop peu au but. Il faut être bien meilleurs techniquement pour être plus fluides. Pour un match à domicile, nous n'avons pas assez pesé sur les événements."

Là aussi, ce n'est pas une première. Avec ce nul concédé devant son public, Lyon présente désormais le 14e bilan à domicile en Ligue 1. Et encore, il ne devance Saint-Etienne, 18e de ce classement, qu'à la différence de buts avec quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites pour 16 petits points pris en 12 matches. Et seulement 15 buts inscrits, dont six lors de leur premier match face à Angers (6-0). Ce qui en dit suffisamment long sur les difficultés rencontrées par l'OL en attaque. "On doit se créer plus d’occasions, être plus tueurs, avance le gardien Anthony Lopes. Il faut faire beaucoup mieux pour espérer remonter au classement."

L'esprit de conquête est absent

De ce point de vue, c'est l'état d'urgence. Lyon reste désormais sur quatre matches sans victoire en Ligue 1 (deux nuls et deux défaites) et les deux points perdus face à Strasbourg laissent les Gones à la 10e place du classement. Et à sept longueurs de la troisième place du podium occupée par Rennes. "Cela commence à être difficile ? Oui, on peut voir ça comme ça, bien sûr, a reconnu Garcia. Tant que mathématiquement c'est possible, il faut faire en sorte de revenir mais si on ne gagne pas, ce sera compliqué."

L'entraîneur des Gones est devant une situation délicate. Au-delà des résultats ou du classement, c'est surtout l'attitude de ses joueurs qui a de quoi inquiéter. En proie au doute, ils manquent aussi d'un esprit de conquête indispensable dans la situation d'une équipe qui doit enchaîner les victoires et remonter au classement. Pour l'instant Garcia est incapable de leur redonner confiance. "Si cela devient difficile dans les têtes des joueurs, il faudra que cela change", a-t-il prévenu. Tenter une approche différente n'a pas fonctionné contre Strasbourg. Reste à savoir si l'histoire continuera de se répéter à Metz.