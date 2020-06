LIGUE 1 - Mathieu Bodmer a annoncé la fin de sa carrière de joueur professionnel mardi après-midi sur ses réseaux sociaux. L'Ebroïcien de 37 ans a évolué à Caen, Lille, Lyon, Paris, Saint-Etienne, Nice, Guingamp et Amiens.

"Pour le passionné que je suis, la retraite, c’est comme une petite mort". Dans un long message publié mardi après-midi sur ses réseaux sociaux, Mathieu Bodmer, 37 ans, a annoncé la fin de sa carrière de joueur professionnel. Le natif d'Evreux était en fin de contrat avec Amiens, qui a terminé la saison de Ligue 1 à la dix-neuvième place, et dont la LFP a confirmé la descente en L2 ce mardi matin, avant l'assemblée générale de la Fédération française de football qui se tiendra vendredi.

Ligue 1 Thiago Silva et Kurzawa prolongés de deux mois en fin de semaine ? IL Y A 2 HEURES

Mathieu Bodmer a été lancé dans le grain bain à Caen à l'âge de 17 ans en juillet 2000, au poste d'arrière droit. Plus tard, au cours de sa carrière qui l'a mené à Lille, Lyon, Paris, Saint-Etienne, Nice, Guingamp ou Amiens, il a évolué à trois postes différents : défenseur central, milieu défensif et meneur de jeu. Avec l'OL, il a notamment atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2010. Lorsqu'il évoluait sous les couleurs lilloises (2003-2007), il a été sélectionné en équipe de France A' à une seule reprise au printemps 2008. Selon les informations de L'Equipe, Mathieu Bodmer pourrait devenir consultant pour Mediapro, qui va détenir les droits de la L1 et de la L2 dès la saison prochaine.

Ligue 1 Schneiderlin, le nouveau patron des Aiglons IL Y A 4 HEURES