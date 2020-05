L'attaquant vedette de Lyon Memphis Depay, dont le contrat arrive à expiration en 2021, reste en discussions pour prolonger avec son club, a confié jeudi à l'AFP son président, Jean-Michel Aulas. Des discussions qui pourraient conditionner le mercato estival du club rhonadien.

Si du côté du banc de touche et des dirigeants le mercato a déjà bien débuté à l'OL (départ de Grégory Coupet, entraineur des gardiens, et de Florian Maurice, responsable du recrutement), celui du terrain se prépare doucement pour le club de Jean-Michel Aulas. Toujours dans l'incertitude concernant la poursuite ou non de cette saison, stoppée pour cause de pandémie du coronavirus, le club rhonadien pourrait animer le prochain mercato estival.

Plusieurs joueurs sont en effet courtisés à travers l'Europe. Le premier d'entre eux, Memphis Depay dont le contrat expire en juin 2021. Jean-Michel Aulas a confirmé à l'AFP que les discussions entamées avant le crise du Covid-19, autour de la prolongation du contrat de l'attaquant néerlandais, se poursuivait. "Nous sommes toujours sur une position de ses agents qui est de voir si on reprend (la saison)", a indiqué le dirigeant.

Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger

"Son objectif (après son opération du genou gauche) était de jouer l'Euro (avec les Pays-Bas) qui a été reporté. Il a très envie aussi de disputer le 8e de finale retour contre la Juventus qui a été reprogrammé, si possible les quarts de finale de C1 et la finale de la Coupe de la Ligue (contre le PSG). Il se prépare pour être prêt", a déclaré le président de l'OL. Après sa blessure en décembre dernier (rupture du ligament croisé du genou gauche), Memphis Depay est actuellement en pleine rééducation. Avec donc pour objectif les hypothétiques dernières échéances de l'OL pour cette fin de saison.

"Il y a aussi la relation que j'ai en direct avec lui. Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures", ajoute Jean-Michel Aulas.

Memphis Depay célèbre l'ouverture du score face à Metz - 26/10/2019 Crédits Getty Images

La star néerlandaise de 26 ans est l'une des têtes d'affiche de l'OL depuis maintenant trois ans et son arrivée en provenance de Manchester United contre 20 millions d'euros environ. En cas d'échec des négociations autour d'une prolongation de contrat, les dirigeants lyonnais pourraient être contraints de laisser partir dès cet été leur attaquant, afin de récupérer une indemnité de transfert.

Un départ de son numéro 11 pourrait mettre à mal les ambitions lyonnaises pour la saison prochaine. Et Memphis ne devrait pas être le seul à faire l'objet de spéculation sur un avenir loin de Décines au cours de ce mercato estival. Les noms d'Houssem Aouar et de Moussa Dembélé devraient en effet animer la prochaine période de transferts du côté de l'Olympique Lyonnais.

