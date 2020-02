Le PSG ne voulait pas prendre de risques avec la santé de ses stars avant Dortmund, il a surtout pris l'eau. L'équipe remaniée de Tuchel s'est montrée apathique en première période, se retrouvant logiquement menée 3-0 sur la pelouse d'Amiens. Les Picards n'ont pas eu les ressources pour tenir le rythme et Paris a grignoté son retard avant de repasser devant, montrant un visage plus rassurant. Jusqu'à un ultime manque de concentration qui a permis l'égalisation de Guirassy dans le temps additionnel (4-4).

45 minutes en enfer

Sans Neymar et Mbappé, le leader de Ligue 1 a cruellement manqué d’inspiration avec une possession de balle importante en première période (72%). Icardi et Cavani, titulaires, ont montré une faible complémentarité. Surtout, Paris a été d’une fébrilité ahurissante derrière. Thiago Silva a souvent été pris de vitesse par Guirassy, qui a rapidement ouvert le score (5e, 1-0), et Kakuta, qui a nettoyé la lucarne de Navas (29e, 2-0). Puis il a laissé Diabaté le provoquer en un contre un avant de croiser une frappe du gauche poteau rentrant (39e, 3-0). Le Brésilien n’a pas été aidé par Kouassi et Herrera, dépassés et désorientés quasiment tout au long du match.

Sehrou Guirassy (Amiens) buteur face au PSGGetty Images

Ander Herrera, justement, s’est rattrapé en réduisant l’écart juste avant la pause, d’une volée au second poteau sur corner (45e, 3-1). En seconde période, Paris s’est repris en main, notamment grâce à l’entrée de Verratti à la place de Paredes. L’Italien a fluidifié la circulation du ballon, donné le tempo et a distillé une ouverture millimétrée pour Bernat, passeur décisif pour Icardi (74e, 3-4). Entretemps, un improbable doublé du jeune (17 ans) Kouassi sur corner a permis aux Parisiens d’égaliser (60e, 65e).

Icardi a pensé donner la victoire au PSG

Amiens n’a que rarement répondu aux assauts adverses après la mi-temps. Marquinhos, qui a remplacé Thiago Silva à la sortie des vestiaires, a rarement été sollicité… dans le temps réglementaire tout du moins. Car sur un débordement fulgurant de Cornette côté droit, Guirassy s’est offert un doublé au milieu d’une défense de nouveau aux abois (90e+1, 4-4). Le stade de la Licorne a autant exulté qu’il a retenu son souffle une minute plus tôt, lorsque Cavani, dans la surface, a vendangé un centre de Di Maria en tirant à côté. L’Uruguayen avait déjà manqué de peu son 200e but avec le PSG, la faute à un impeccable Gurtner qui a repoussé une tête de l’Uruguayen sur sa ligne (51e) et gagné un face à face (76e).

Certes, Paris repart d’Amiens sans blessés. Mais si Thomas Tuchel voulait s’aérer l’esprit avant le déplacement à Dortmund mardi, c’est raté.