Christian Gourcuff et le FC Nantes, voilà une aventure bien partie pour durer. "Aujourd'hui, même si la durée de la prolongation n'est pas arrêtée, le président et Christian Gourcuff, qui sont de la même génération et partagent la même philosophie, ont convenu de prolonger l'aventure ensemble", annonce Franck Kita au quotidien Ouest France.

Franck Kita est le fils de Waldemar, 65 ans, propriétaire et président du club, qui a employé une douzaine d'entraîneurs depuis son arrivée en 2007. "L'entraîneur se sent bien ici, on se sent bien avec lui, le reste n'est que de l'administratif", ajoute-t-il au sujet du coach de 64 ans, ex-entraîneur de Lorient et Rennes. Les prérogatives de Gourcuff vont aussi être élargies à la formation des équipes de jeunes, alors que ses détracteurs prédisaient, à son arrivée, un séjour de trois ou quatre mois et des difficultés avec la famille Kita, comme pour la plupart de ses prédécesseurs.

"Il va devenir le responsable du secteur sportif"

"Il va devenir le responsable du secteur sportif. Il va mettre en place, grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale (...) Ces deux mois nous suffisent pour savoir qu'on peut travailler ensemble dans la durée et la sérénité", explique Franck Kita dans cette longue interview.

Waldemar KitaGetty Images

"Christian Gourcuff, même sans être un ancien Nantais, a vraiment cet ADN nantais", juge Franck Kita, pour qui le coach breton "a démontré sa capacité, par ce qu'il a fait à Lorient, à s'inscrire" dans un projet de développement global qui passe aussi par un déménagement du centre d'entraînement historique de La Jonelière. Pour Franck Kita, La Jonelière n'est plus adaptée aux exigences d'un club de football moderne, dont le budget atteindra bientôt les 100 millions d'euros, prévoit-il. Et il confirme que des tractations sont en cours pour trouver un nouveau terrain, plus grand, où seraient regroupées toutes les activités du FC Nantes.