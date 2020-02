La vie sans Neymar se prolonge pour le PSG. Thomas Tuchel a annoncé samedi en conférence de presse le forfait de l'attaquant brésilien pour la réception de Lyon dimanche, en clôture de la 24e journée de L1 (21h00). Neymar a pourtant participé à l'entraînement de veille de match, comme Marquinhos et Thiago Silva. "Mais le match arrive un peu trop tôt pour les trois", a précisé le coach parisien. Victime d'une lésion chondro-costale, Neymar était déjà absent pour le déplacement à Nantes mardi (1-2).

Les Brésiliens de retour à Dijon ?

Sans surprise, le staff du club de la Capitale a opté pour la prudence, à une dizaine de jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Même constat pour ses compatriotes Thiago Silva, touché à l'aine, et pour Marquinhos, à l'infirmerie depuis près d'un mois en raison d'une blessure à la cuisse droite. Le PSG devra ainsi composer sans ses trois Brésiliens pour le choc contre l'Olympique lyonnais et un retour est potentiellement différé au quart de finale de Coupe de France à Dijon mercredi.

Thiago Silva lors de la victoire du PSG sur le Real Madrid, le 18 septembre 2019Getty Images

Le PSG avec Kouassi ?

Comme depuis une quinzaine de jours, Paris sera diminué dans le secteur défensif. Outre Thiago Silva et Marquinhos, Abdou Diallo, Colin Dagba et Juan Bernat seront aussi absents. Eux n'ont même pas participé à la séance de samedi. La charnière Thilo Kehrer - Presnel Kimpembe pourrait être reconduite, avec Layvin Kurzawa et Thomas Meunier dans les couloirs. A moins que Tanguy Kouassi, qui enchaîne les prestations convaincantes, ne soit aligné dans l'axe par Tuchel. Devant, l'absence de Neymar devrait permettre à Mauro Icardi d'enchaîner aux côtés de Kylian Mbappé et à Pablo Sarabia d'occuper le couloir gauche, pour confirmer sa montée en puissance des dernières semaines.