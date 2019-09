L'heure des retouvailles à sonné. Comme attendu, Neymar est bel et bien de retour dans le groupe du PSG pour la réception de Strasbourg, samedi (17h30). C'est Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, qui l'a confirmé en conférence de presse ce vendredi. "Je compte sur Neymar. Il est prêt à jouer", a ainsi expliqué l'Allemand depuis le Camp des Loges.

Cavani et Mbappé absents

"Je suis heureux que le mercato est fini. Il est avec nous. Les dernières semaines n'étaient pas faciles pour lui. Mais maintenant c'est décidé, c'est la vie. J'ai un peu parlé avec lui hier", a-t-il ajouté. Après un été agité, où ses envies de départ au Barça étaient notoires, Neymar va donc retrouver le Parc des Princes. Un retour qui ne s'annonce pas simple...

"Je peux comprendre que tous les supporters ne soient pas heureux avec la situation et ce qu'il s'est passé, assure Tuchel. Mais je ne peux pas influencer ou contrôler la réaction des supporters (...) Ney est notre joueur, pour moi c'est nécessaire qu'on reste concentré sur ça. Je suis convaincu qu'il va tout donner pour nous aider à atteindre notre but." Si Neymar est bien dans le groupe parisien, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, eux, sont toujours absents.