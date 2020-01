Rennes et Nice ont lancé la 21e journée de Ligue 1 en y mettant la manière. Mais il n'y aura finalement aucun vainqueur entre deux équipes joueuses qui se quittent bons amis au terme d'un match longtemps indécis (1-1). Flavien Tait a répondu à l'ouverture du score signée Kasper Dolberg au cours d'une deuxième période qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Au classement, Rennes prend provisoirement cinq points d'avance sur Nantes mais perd l'occasion de consolider sa troisième place.

La rencontre entre Nice et Rennes, qui ont des ambitions européennes cette saison, méritait sans doute un score bien plus gros. Car c'est peu dire que les deux clubs ont multiplié les occasions, s'échangeant les temps forts à un rythme effréné et avec intensité, sauf après le premier but signé Kasper Dolberg, sur un centre de Lees-Melou qui a profité du claquage malheureux de Gerzino Nyamsi pour prendre le dessus (1-0, 47e). Il n'était pas totalement immérité au regard de la prestation du Gym, qui est peu à peu monté en puissance mais aura connu quelques maladresses avant la pause.

Il n'y a que le résultat qui est nul

Rennes, lui, semblait avoir tout perdu sur une action, entre le but encaissé et la sortie sur blessure d'un joueur, remplaçant qui plus est au coup d'envoi. Mais les hommes de Julien Stéphan n'ont rien lâché. Et si la frappe surpuissante de M'Baye Niang méritait sans doute mieux que de s'écraser sur la barre (64e) et si Jérémy Morel a buté sur Walter Benitez dans la foulée (69e), Flavien Tait a matérialisé le regain de forme de son équipe en égalisant avec un brin de réussite (1-1, 81e). Là encore, on ne peut pas dire que c'était immérité. En fin de match, on a eu l'impression que les deux adversaires pouvaient l'emporter.

Pas de vainqueur à l'arrivée entre Nice et Rennes, qui ont beaucoup donné dans cette partie mais partagent les points. Ce résultat ne fait certainement les affaires ni des uns ni des autres, quand bien même les Bretons peuvent se contenter de ce bon point pris face à des Aiglons très séduisants à domicile. Il n'empêche, la course au podium pourra se resserrer dans les jours à venir tandis que le Gym remonte provisoirement dans la première moitié de tableau.