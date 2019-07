Andersen, Koscielny, Fekir, Lopes : Aulas et Juninho font le point sur le mercato de l'OL

L'Olympique lyonnais s'apprête à accueillir une nouvelle recrue. Ce jeudi, le défenseur de la Sampdoria, Joachim Andersen est arrivé à Lyon pour passer sa visite médicale affirme L'Equipe. "La famille d'Andersen discute actuellement avec Florian Maurice. Il est bien arrivé à Bron (commune de la métropole lyonnaise, ndlr) en début d'après-midi", a même précisé Jean-Michel Aulas, en marge de la présentation du latéral gauche, Youssouf Koné, jeudi après-midi. Dans la foulée, le Danois devrait parapher son contrat le liant avec l'OL. Pour ce transfert, le club rhodanien va débourser la somme de 24 millions d'euros (+ 6 millions d'euros en bonus).

Juninho : "Je suis assez satisfait du mercato"

Il s'agit de la cinquième recrue de l'OL après les arrivées successives de Thiago Mendes, Jean Lucas, Ciprian Tatarusanu et du latéral gauche lillois, Youssouf Koné, qui a signé, jeudi, un contrat de 5 ans pour 9 millions d'euros.

Vidéo - Il doit remplacer Marcelo et coûte 30 millions d'euros : Qui est Andersen, la cible de l'OL ? 03:06

"On aura bien avancé dans le mercato si on signe Andersen, a affirmé Juninho durant ladite présentation de Youssouf Koné, qui a par ailleurs émis le souhait de conserver Nabil Fékir, Anthony Lopes ainsi que Lucas Tousart. On va voir si on a des manques en fonction des matchs amicaux. Je suis assez satisfait du mercato. Si on arrive à garder notre puissance offensive, cela sera très bien."

Fekir peut partir, Lopes peut rester

Concernant Nabil Fekir, Juninho a également fait le point. "J’ai parlé avec lui (...) J’ai fait la traduction pour le coach. Il l’aime personnellement. Un joueur formé à la maison, champion du monde et sa génération est partie, c’est difficile de le convaincre de poursuivre. Ce n’est pas fermé, mais je vous dis la vérité. Il ne jouera pas samedi, il a un pépin à l’adducteur", a confié le Brésilien, bien pessimiste dans ce dossier. "C’est au président de voir, à Nabil avec sa famille", a-t-il rajouté.

De son côté, Jean-Michel Aulas, lui, s'est montré optimiste sur la suite des négociations pour la prolongation d'Anthony Lopes. "Concernant Anthony, je pense que nous sommes très proches. Je dirais même qu'on est d'accord avec lui, il reste plus qu'à se mettre d'accord avec les agents. Donc ça devrait pas tarder", a lâché le président lyonnais. Enfin, pour Laurent Koscielny, parti au clash avec Arsenal, Juninho a entrouvert une porte... "Moi j'aime bien le joueur, même si les dernières années, il a eu des pépins physiques. Mais on a pas forcément discuté par rapport à lui avec le président, Florian Maurice, le coach...", a confié le directeur sportif brésilien.