Une victoire contre Bordeaux et on oublie tout ? Les nouvelles résolutions sont peut-être aussi passées par là... L'Olympique lyonnais s'est imposé à Bordeaux samedi (1-2), et Marcelo, qui a connu des déboires avec les Bad Gones en fin d'année était de la partie. A la fin de la rencontre, le défenseur brésilien est allé faire un pas en direction des supporters. La réconciliation n'est peut-être pas encore actée, mais elle semble enfin sur la bonne voie...

En zone mixte après le match, Jean-Michel Aulas est revenu sur l'affaire et a affirmé que Marcelo allait rester au club : "Bien sûr qu'il va rester. Et je tiens à dire que de la même manière que les supporters qui ont été incorrects avec lui ont été sanctionnés, lui aussi l'a été. On gère le club de la manière la plus éthique possible, on a besoin des supporters et on a besoin des meilleurs joueurs."

Pour rappel, à la fin du match contre Leipzig (2-2), au terme duquel l'OL avait gagné sa qualification en huitième de finale de Ligue des champions, une banderole "Marcelo dégage" avait été brandie par un supporter lyonnais et avait mis le feu aux poudres, alors que la situation était déjà tendue. Memphis Depay avait pris la défense de son coéquipier, et ce dernier avait eu des gestes. Le défenseur brésilien en était même venu à vouloir quitter le club selon RMC.