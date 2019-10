Tranquille comme Paris. Malgré quelques minutes de frayeur en seconde période, le PSG s'est largement imposé sur la pelouse de Nice (1-4), qui a fini à 9, pour obtenir logiquement les 3 points et prendre provisoirement 5 points d'avance sur Nantes en tête de la Ligue 1. Angel Di Maria a survolé ce match, inscrivant un doublé, tandis que Mbappé a réussi une entrée tonitruante, ponctuée d'un but et d'une passe décisive.

Décidément, depuis sa déroute à Rennes mi-août, le PSG voyage bien. Pour la cinquième fois de suite toutes compétitions confondues, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés à l'extérieur, pour faire plonger Nice, battu trois fois lors des quatre dernières journées. Les joueurs du club de la capitale se sont tout de même fait peur, en seconde période, après un premier acte qu'ils ont survolé.

Deux exclusions en trois minutes pour Nice

Face à un Gym très faible, d'abord sauvé très tôt sur un triple arrêt de Walter Benitez (3e), les joueurs de Thomas Tuchel ont investi la moitié de terrain adverse et ont profité du moindre espace laissé par l'adversaire pour faire mal. A l'image de Di Maria, lancé seul dans la moitié de terrain adverse par Mauro Icardi (0-1, 15e). Indispensable dès le que la MCN n'est pas sur le terrain, l'Argentin a ensuite doublé la mise d'un lob somptueux en angle fermé (0-2, 22e). Sauf que Nice, déjà un peu mieux avant la pause, a affiché un visage plus conquérant en seconde période.

Et, après la réduction de l'écart de Ganago (67e), alors que l'élan niçois semblait sur le point de faire définitivement vaciller le PSG, sauvé par Meunier sur une frappe à bout portant d'Alexis Claude-Maurice (72e), l'arbitre François Letexier a fait rebasculer le match. Il a donné un deuxième jaune sévère à Wylan Cyprien, pour contestation (74e), avant d'adresser (avec l'aide de la vidéo) un rouge à Christophe Herelle (77e) pour un vilain geste sur Leandro Paredes au moment du rouge de Cyprien. A 9 contre 11, Nice n'a plus fait le poids.

Kylian Mbappé, entré à la 83e minute, a mis fin aux espoirs niçois en trois minutes. Il a d'abord marqué d'une frappe dans un trou de souris suite à un centre de Di Maria repoussé dans l'axe en pleine surface (1-3, 88e). Puis c'est le champion du monde qui, sur un contre, a donné un ballon impeccable à Icardi, qui n'avait plus qu'à finir (1-4, 90e+2). Le Français de 20 ans, blessé à une cuisse depuis fin août, est pressé de rattraper le temps perdu. Bruges, contre qui il devrait démarrer mardi en C1, est prévenu.