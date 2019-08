Un match indécis, pour un partage des points logique. Strasbourg a été tenu en échec, dimanche, à la Meinau par Metz (1-1), pour sa première de la saison devant son public. Si les Strasbourgeois ont nettement dominé le premier acte, ils se sont par la suite relâchés, pour le plus grand bonheur des Messins. Un temps mené après l'ouverture du score d'Adrien Thomasson (21e), le promu grenat a réagi grâce à un but d'Habib Diallo marqué après le retour des vestiaires (47e). Pour son retour dans l'élite, Metz a rendu une copie honnête, face à une équipe Strasbourgeoise toujours aussi joueuse mais peu efficace.

Bien solides derrière, et très remuants offensivement, les Strasbourgeois ont rendu dans un premier temps la vie dure aux Messins. Compacts et bien resserrés, les joueurs de Thierry Laurey ont eu le contrôle du jeu la majeure partie du temps, en ne laissant que très peu d'espace. Organisés dans un 5-4-1, les Alsaciens se sont rapidement mis en évidence. Dimitri Liénard (2e) et Kenny Lala ont été les premiers à créer des sueurs froides à l'arrière-garde messine (8e).

Diallo a brillé

Les Strasbourgeois ont dominé sans partage dans le premier acte. Plus affutés que les Messins, les joueurs de Thierry Laurey ont redoublé d'efforts dans l'engagement physique. La sanction est finalement tombée, comme on pouvait s'y attendre. Servi à la perfection par Dimtri Liénard, Adrien Thomasson a lancé les hostilités en trompant Alexandre Oukidja d'un plat du pied (21e). Plus présents dans les duels, les Strasbourgeois ont développé leur jeu sans être jamais inquiétés jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Messins se sont métamorphosés, usant de contres, pour déséquilibrer le bloc strasbourgeois.

La vitesse des attaquants messins a pris le pas sur la défense alsacienne. Les Strasbourgeois se sont fait punir très rapidement. Profitant d'une belle passe entre les lignes d'Opa Nguette, Habib Diallo, défait de tout marquage, a trompé Matz Sels (47e). Plutôt à son avantage cet après-midi, l'attaquant messin a multiplié les appels de balles et a failli récidiver à plusieurs reprises (65e, 70e). Si Strasbourg a par la suite repris le contrôle du jeu, c'est bien Metz qui a failli refaire trembler les filets, il s'en est fallu de peu mais Matz Sels a réalisé la parade devant Ibrahima Niane (86e). Ce nul, frustrant pour le RCS, a bien correspondu à la physionomie du match, entre un promu sans complexe, et un Strasbourg à deux visages.