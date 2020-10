Marseille et Lyon se sont quittés bons amis, à l'issue d'un Olympico brûlant, qui aurait plongé un peu plus un éventuel vaincu dans la crise (1-1). A l'arrivée, l'absence d'un vainqueur ne fera ni les affaires des uns, encore moins celles des autres. Et, au regard du scénario du match, ce sont les Lyonnais qui peuvent nourrir le plus de regrets, puisqu'ils ont évolué en supériorité numérique pendant plus de 70 minutes après l'expulsion de Dimitri Payet. Héroïques, parfois en apnée, les Marseillais ont bien défendu, bien aidés par le manque cruel de réussite du côté des hommes de Rudi Garcia, le mal de leur début de saison.

Ligue 1 Nice vient à bout de Nantes à l'usure HIER À 20:59

En matière de spectacle, on peut affirmer que l'Olympico a tenu son rang. Les premières minutes laissaient pourtant présager une grosse domination de l'OL, plus agressif au pressing et constamment présent sur les seconds ballons. Étouffés, les Marseillais ont néanmoins trouvé le moyen d'ouvrir le score sur leur toute première - et rare - situation. Après avoir récupéré un bon ballon, Florian Thauvin a glissé à Dimitri Payet, qui a fait parler son talent pour ajuster Anthony Lopes (0-1, 16e). Dans la foulée, le Réunionnais a refait parler de lui, pour un geste non maîtrisé sur Léo Dubois. Après intervention du VAR, l'arbitre a changé la couleur du carton, virant au rouge et laissant l'OM à 10 contre 11 (19e).

Lyon a buté sur la défense de Marseille

Ces deux faits de jeu ont d'abord coupé les jambes de Lyon, jusqu'à ce que Melvin Bard remette son équipe en rythme en obtenant un penalty pour une faute évitable d'Alvaro Gonzalez. Houssem Aouar s'est alors chargé de transformer le penalty, effleuré par Steve Mandanda (1-1, 28e). Cette égalisation a redonné des ailes aux Gones, qui ont copieusement dominé jusqu'à la pause, croyant reprendre les devants grâce à Tino Kadewere. Mais le VAR, encore lui, a invalidé le but en raison d'une position de hors-jeu de Karl Toko-Ekambi, auteur d'une sublime volée repoussée sur son poteau par Mandanda (45e). A la mi-temps, l'OM était bien heureux d'être à un but partout après n'avoir tiré qu'une fois au but, pour une efficacité maximale.

Lyon a donc dominé cette rencontre, mais n'a pas gagné. Il a beaucoup centré, mais n'est pas parvenu à marquer dans le jeu. Il a énormément tiré, mais les ballons ont rarement trouvé la cage de Steve Mandanda. En somme, l'OL est encore loin du compte quand, en face, Marseille a au moins eu le mérite de montrer des ressources mentales immenses pour faire le dos rond. En termes de résultats, le constat reste édifiant pour les deux Olympiques : quatre journées sans victoire pour l'OM, cinq pour l'OL, respectivement dixième et quatorzième.

Au retour des vestiaires, on ne donnait pas cher de la peau de l'OM. Il a fallu beaucoup d'abnégation et de courage aux hommes d'André Villas-Boas pour résister aux nombreux assauts adverses. L'expulsion logique de Payet a définitivement tué leurs ambitions offensives et les Gones auraient dû profiter de leur avantage pour enfoncer le clou. Mais ils ont encore trop de mal à trouver la mire, malgré beaucoup de situations provoquées. Il y a eu une frappe contrée de Maxence Caqueret, dans une position idéale (58e), une situation litigieuse sur un but refusé à Aouar (76e), le poteau trouvé par Thiago Mendes sur un centre de Memphis Depay (79e), entre autres munitions gâchées. Face à cette panne lyonnaise, Marseille aurait pu réaliser le hold-up, mais Bruno Guimaraes a empêché Mendes de marquer contre-son-camp sur un centre de Nemanja Radonjic (71e).

Ligue 1 La discipline de Lens a payé face à neuf Stéphanois HIER À 16:55