LIGUE 1 - Quelques heures après l'intervention d'Edouard Philippe, la Ligue de Football Professionnel a enfoncé le clou jeudi soir : "Il n'est pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander".

Au grand dam de Jean-Michel Aulas, la Ligue 1 ne reprendra pas en juin. La LFP l'a une nouvelle fois rappelé jeudi soir, après l'intervention du Premier ministre. "Edouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d'une reprise des compétitions, confirmant ainsi sa position exprimée le 28 avril. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander", affirme la LFP dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le 30 avril dernier, la Ligue a mis un terme au championnat de France, deux jours après une intervention du chef du gouvernement expliquant que "la saison ne pourra pas reprendre" en raison de la pandémie de coronavirus. "Il ne m'appartient pas de me prononcer sur des décisions des ligues et fédérations. Les championnats, pendant deux mois et demi ont été interrompus pour d'excellentes raisons", a rappelé de son côté Edouard Philippe jeudi au moment d'annoncer les grands principes de la phase 2 du déconfinement.

La LFP envisage le retour "d'une partie du public" en août

"Le contexte sanitaire s'améliore mais, le Premier ministre l'a rappelé, la prudence prévaut. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, les entraînements vont pouvoir reprendre courant juin et les clubs vont ainsi préparer au mieux la saison prochaine, qui démarrera en août (ndlr : le 23), ajoute la LFP. La très bonne nouvelle dans les déclarations du Premier ministre, c'est que l'on peut espérer désormais une reprise en août avec une partie du public. Il faut penser aux acteurs du jeu et à nos supporters."

