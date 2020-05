LIGUE 1 – La reprise des quatre championnats majeurs et le discours du Premier ministre Edouard Philippe, qui a laissé entrevoir une évolution positive de la situation sanitaire, a donné de la matière à l'Olympique Lyonnais. Le club milite toujours pour une reprise.

Il fallait s'y attendre. La reprise actée des principaux championnats européens, ainsi que le discours du chef de l'Etat français, ce jeudi, ont donné du grain à moudre à l'Olympique Lyonnais qui n'a cessé de militer, par le biais de son président Jean-Michel Aulas, pour une relance de la compétition en France. A travers un communiqué, le club en a donc remis une couche : il souhaite toujours que la LFP fasse marche arrière.

L'OL s'appuie notamment sur les mots du Premier ministre Edouard Philippe, qui a rappelé ce jeudi qu'il ne lui appartenait pas de "se prononcer sur des décisions des ligues et fédérations", même s'il a aussi rappelé que les "championnats ont été interrompus pour d'excellentes raisons." Désormais, Lyon espère donc que "la Ligue, qui a la main, reviendra sur sa décision et ce dans l’intérêt de tous les clubs français dont certains souhaitent, et pas uniquement l’Olympique Lyonnais, que le championnat puisse se terminer par le mérite sportif."

Les play-offs remis sur la table

Pour cela, le club rhodanien n'évoque plus un calendrier de reprise, comme l'avait fait Jean-Michel Aulas ces derniers jours, mais relance l'idée de "play-offs", "comme l’avait suggéré dès le 23 avril l’UEFA aux ligues professionnelles et aux associations." L'OL, qui s'est réjoui de "l'évolution positive" de la situation, a également rebondi sur l'autorisation de reprise des entraînements pour les clubs professionnels, fixée au 2 juin. Selon le club, cela "confirme que la décision d’arrêter les compétitions était hâtive, prématurée et contraire aux recommandations de l’UEFA, comme le club ne cesse de le souligner depuis cette prise de cette décision le 30 avril."

Mais il s'agit, aussi, d'un soulagement pour Lyon : les Gones pourront ainsi se remettre en jambe et préparer la finale de la Coupe de la Ligue. "Le PSG et l’OL seront ainsi un peu moins défavorisés que leurs adversaires européens qui auront, eux, repris leur championnat en mai ou, la France étant le seul des 5 grands pays européens à avoir pris cette décision si pénalisante", rappelle le club. Qui devrait, plus que jamais, camper sur ses positions.

