LIGUE 1 - Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, les joueurs du PSG pourraient reprendre les entraînements à partir du 22 juin prochain. De son côté, Thomas Tuchel a évoqué la suite de la saison de son équipe.

Officiellement, le PSG est encore loin d'en avoir fini avec sa saison. Le club de la capitale doit en effet encore disputer la finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe de France, en plus de son quart en Ligue des champions. Pour la Ligue 1, c'est plus tranquille : le titre de champion a d'ores et déjà été obtenu après l'arrêt définitif de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. En prévision de ses échéances futures, le staff technique parisien réfléchit en coulisses à une possible date de reprise des entraînements. Selon L'Equipe, celle du 22 juin est la plus probable.

Comme le souligne le quotidien, Neymar et ses coéquipiers devront passer une batterie de tests avant de reprendre, avec notamment des bilans cardiaques. Pour ceux actuellement à l'étranger, comme l'ex-star du Barça, le retour pourrait être anticipé en prévision d'une possible quatorzaine à leur arrivée sur le sol français. Interrogé lors d'un événement en ligne avec le sponsor All, Thomas Tuchel est quant à lui revenu sur la décision d'arrêter la saison de Ligue 1.

"En ce moment, cela change chaque jour"

"C'est une autre décision (que celle de l'Allemagne, NDLR) et on doit l'accepter, a expliqué le coach allemand. Peut-être qu'on pourra un peu jouer en août comme un tournoi si cela est possible, on doit se préparer au minimum 4 semaines. Après 10 ou 12 semaines sans jouer, j'espère qu'on pourra recommencer parce que nous sommes forts. Nous sommes en quarts de finale mais on ne peut pas pousser du fait de la situation. C'est un peu difficile parce que tout peut changer chaque jour et personne n'est capable de dire si on recommencera le 12 août ou plutôt le 6, avec la Coupe de la Ligue ou autre chose."

Enfin, Thomas Tuchel a assuré qu'avoir "une date" pourrait "beaucoup aider" pour préparer la reprise. "Mais en ce moment, cela change chaque jour", a-t-il conclu.

