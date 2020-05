TRANSFERTS - Dans une interview accordée à Fox Sports, l'ex-agent de Neymar, Wagner Ribeiro, a indiqué que la star brésilienne, sollicitée par le FC Barcelone, pourrait rester au PSG la saison prochaine.

Neymar pourrait enchaîner une quatrième saison au PSG. Malgré les sollicitations du FC Barcelone, et le fait que le joueur brésilien n'ait jamais caché en interne son souhait de reporter un jour le maillot des Blaugrana, l'ex-agent du joueur, Wagner Ribeiro, estime qu'un transfert l'été prochain s'annonce compliqué. "Je pense que Neymar va rester au PSG car le marché est différent", a-t-il indiqué à Fox Sports mardi.

Transferts Campos pourrait finalement rejoindre Mourinho à Tottenham IL Y A UNE HEURE

Alors que le marché des transferts s'apprête à débuter, pourquoi se prononcer si tôt ? "Le monde économique du football va changer", explique l'ancien agent de Neymar. En effet, Wagner Ribeiro évoque la crise sanitaire qui impacte la planète football. Alors que ses finances ne sont pas au beau fixe, le FC Barcelone a été fortement touché et ne semblerait plus en mesure de proposer une nouvelle offre à neuf chiffres, après avoir fait des folies pour Ousmane Dembélé (145 millions), Philippe Coutinho (160 millions) et Antoine Griezmann (120 millions) en 2017, 2018 et 2019.

La saison passée, le FC Barcelone a tout tenté pour rapatrier Neymar en Catalogne. Mais Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est montré inflexible aux propositions des Blaugrana qui proposaient notamment des joueurs en échange et environ 170 millions d'euros. Le club de la capitale souhaitait en effet retomber sur ses pieds après avoir dépensé 220 millions d'euros pour le Brésilien à l'été 2017. Aujourd'hui, la donne économique semble avoir évolué tout comme la valeur de Neymar. Selon son ex-agent, le Brésilien vaudrait aujourd'hui "environ 164 millions d'euros".

Play Icon WATCH Neymar-PSG, la reprise du bras de fer ? 00:02:41

Transferts Le PSG viserait aussi Haaland IL Y A 4 HEURES