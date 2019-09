Le 6 octobre prochain, le derby rhônalpin sera celui de la peur. A dix jours du match le plus important de leur début de saison, Lyon et Saint-Etienne sont englués dans une inquiétante crise sportive, qu'aucun des deux clubs n'a su endiguer lors de la septième journée de Ligue 1. Les Gones ont été accrochés sur le terrain de Brest (2-2) après avoir mené à deux reprises, et les Stéphanois ont concédé une quatrième défaite saisonnière, face à un autre promu, Metz (0-1).

Sylvinho a tenté l'électrochoc, Printant le tout pour l'attaque

Les deux clubs ennemis partagent un autre point commun : leurs entraîneurs sont menacés. En Bretagne, Sylvinho a chamboulé son onze, laissant Depay, Reine-Adélaïde et Aouar sur le banc au coup d'envoi. Malgré une ligne offensive inédite, son équipe a encore cruellement manqué de cohérence et de créativité. "On n'a pas bien joué, je ne suis pas satisfait, a-t-il assuré en conférence de presse. Une fois de plus on perd les trois points dans les dernières minutes." Comme à Amiens (2-2), le 13 octobre dernier.

Vidéo - Sylvinho : "Aulas me fait confiance" 01:03

Sur la sellette, alors que les deux dirigeants de l'ASSE lui cherchent déjà un remplaçant, Ghislain Printant a aussi tout tenté pour s'accorder un sursis. Peu après l'heure de jeu, il a choisi de lancer Ryad Boudebouz et Denis Bouanga pour disposer de six joueurs offensifs. En vain. "Je veux arriver, à un moment donné, à enrayer cette spirale. Cela passera par des prises de décision de ma part, a-t-il confié. Nous avons présenté un visage offensif, mais à l'arrivée, nous avons été insuffisants."

Manque de confiance et "peur"

Les deux techniciens sont sur le même bateau mais ils abordent leur situation différemment. "Je travaille chaque jour pour redonner confiance au groupe, a lâché Sylvinho au micro de Canal+. C'est ça le plus important, pas moi." Avant cette rencontre, le Brésilien a déjà reçu un premier avertissement de son président, Jean-Michel Aulas. Printant, lui, n'a pas masqué son inquiétude vis-à-vis de sa situation personnelle : "Je vis un moment très difficile, je vous l'accorde", a admis l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

La joie de Brest contre LyonGetty Images

Sylvinho comme Printant ont désormais dix jours et deux matches (la 8e journée de Ligue 1 et la Coupe d'Europe) pour remettre leurs équipes sur les rails, à défaut d'en faire les machines bien huilées qu'elles auraient dû être après un mercato intéressant. "Cette défaite n'est pas faite pour arranger le mental de l'équipe", a compris le coach stéphanois, faisant écho à son homologue lyonnais : "On manque de confiance et cela génère de la peur." Le derby de la peur, on vous dit.