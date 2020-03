Vidéo - Renverser Dortmund, c'est possible... à condition que le PSG s'y mette dès maintenant 11:09

Paredes, Marquinhos, Gueye… Quel milieu aligner ?

Dans un monde où Marco Verratti ne conteste pas les décisions arbitrales, il n’y aurait pas eu d’inconnues (ou presque) autour du milieu de terrain du PSG pour la réception de Dortmund. Seulement, l’Italien a manifesté son mécontentement auprès d’Antonio Mateu Lahoz lors du match aller, et a écopé d’un carton jaune le privant de match retour. Cette suspension du numéro 6 parisien a donc rebattu toutes les cartes au milieu de terrain. Dans la foulée, le champion de France a appris la blessure de Thiago Silva, très incertain pour la réception de Dortmund.

Dans l’hypothèse où le capitaine parisien ne serait pas apte le 11 mars prochain, Marquinhos devrait évoluer en charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. Thilo Kehrer assurera le côté droit en lieu et place de Thomas Meunier, suspendu. Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient alors être alignés au milieu. Mais la paire n’a pas brillé mercredi face à Lyon en demi-finale de la Coupe de France (5-1). "Gana Gueye et Leo Paredes n'ont pas souvent joué ensemble et on a pu sentir qu'on a parfois manqué d'un joueur au milieu pour changer de côté", a même reconnu l’entraîneur parisien après la rencontre.

Thomas Tuchel a toujours préféré voir Marquinhos évoluer au milieu de terrain. S’il tient tant à l’aligner dans l’entrejeu contre Dortmund, le coach allemand va devoir tenter un sacré pari, et titulariser Tanguy Kouassi ou l'ancien du Borussia Abdou Diallo aux côtés de Presnel Kimpembe lors du 8e de finale retour. Prendra-t-il ce risque ? La composition parisienne face à Strasbourg donnera sans doute des premiers éléments de réponse.

Cavani ou Icardi ?

C’est l’autre débat qui anime les discussions autour du Paris Saint-Germain : qui doit évoluer aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne ? Jusqu’au début du mois de février, la question ne se posait pas. Mauro Icardi était le premier dans la hiérarchie. Seulement, Thomas Tuchel s’est privé de ses deux attaquants lors du match aller au Signal Iduna Park, et a par la même occasion rebattu les cartes entre les deux hommes. Depuis ce 8e de finale aller, c’est Edinson Cavani qui est titularisé. "El Matador" en a même profité pour inscrire son 200e but sous le maillot du PSG.

Alors, lequel des deux buteurs devrait débuter face à Dortmund ? Aujourd’hui, ça semble compliqué pour Icardi. L’Argentin n’a pas débuté une rencontre depuis le 15 février dernier. L’attaquant qu’alignera Thomas Tuchel à la Meinau samedi aura de grandes chances d’être titulaire face à Dortmund. A moins que l’entraîneur allemand décide de changer de dispositif et de jouer avec Mbappé seul en pointe, comme au match aller.

Neymar va jouer, mais dans quel état ?

Lui, contrairement aux autres joueurs cités, est sûr (sauf blessure) d’être titulaire le 11 mars prochain au Parc des Princes. L’interrogation ne se porte pas sur sa présence ou non sur le terrain mais plutôt sur son état de forme, le jour J. Face à Lyon, mercredi en Coupe de France, le Brésilien a joué 90 minutes. Mais la star parisienne a semblé chercher son second souffle, alternant entre ses habituels éclairs de génie et des périodes de vide au Parc OL. On a même cru que le Brésilien allait quitter les siens à la pause sur blessure.

"C’est absolument nécessaire qu’il joue, joue et rejoue. Il a besoin de rythme" a avoué le coach allemand après la qualification des siens pour la finale de la Coupe de France. Il devrait donc être sur la pelouse dès coup d’envoi du match, samedi à la Meinau. Le Brésilien devra retrouver toutes ses sensations, à quatre jours d’un match décisif pour la suite de la saison du PSG. Pour la première fois depuis qu’il est dans la capitale, Neymar va jouer un 8e de finale retour de Ligue des champions. Son état de forme le 11 mars prochain sera déterminant pour Paris.