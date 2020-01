Il y a eu, d'une part, le temps de l'hommage. Sitôt après avoir transformé un penalty (non sans réussite) en début de seconde période, Neymar s'est avancé sobrement vers la caméra la plus proche. Deux doigts tendus sur sa main droite, quatre sur sa main gauche. 24, comme le numéro que portait Kobe Bryant, qui s'est éteint ce dimanche dans un accident d'hélicoptère.

"J'ai vu les messages sur les réseaux sociaux à la mi-temps et j'ai compris que Kobe était mort, a soufflé l'Auriverde au micro de Canal+ après la rencontre. C'est une grande tristesse. Pas seulement pour les fans de basket, mais pour nous tous. Il a tellement fait pour le monde du sport… Je le connaissais, j'ai fait cette célébration pour lui. J'espère qu'il va reposer en paix."

Neymar : "Je pense qu'on va faire de grandes choses"

Mais limiter le match de l'ancien Barcelonais à cette seule célébration - aussi belle fut-elle - serait très réducteur. Car le prodige formé à Santos a sans nul doute livré sa copie la plus aboutie de la saison sur la pelouse du LOSC (0-2). Également buteur d'une frappe en lucarne lors du premier acte, le "Ney" a réussi quasiment tout ce qu'il a tenté, entre accélérations tranchantes et passes millimétrées. Un récital bienvenu alors que, dans le même temps, Kylian Mbappé a manqué d'efficacité et Mauro Icardi a été plutôt discret.

Très souvent décisif depuis plusieurs semaines, Neymar a donc visiblement encore monté le curseur d'un cran supplémentaire. "Sur le terrain, je sais ce que je dois faire, a-t-il affirmé. Je suis à 100% et je reste concentré sur le PSG cette saison. Je pense qu'on va faire de grandes choses." Avant d'ajouter, comme pour rassurer ses supporters : "Je crois que je suis dans ma meilleure forme, dans ma meilleure phase de la saison."

Neymar und Kylian Mbappé von Paris Saint GermainGetty Images

Tuchel : "Neymar change tout, c'est clair"

Une impression corroborée par Thomas Tuchel, qui n'a pu qu'apprécier la performance de son protégé depuis le banc de touche. "Neymar est dans une bonne forme, c'est vrai, a souri le technicien allemand au micro de la chaîne cryptée. Il se sent bien et cela nous aide beaucoup. Ses accélérations en un contre un sont formidables, il a le potentiel pour ne jamais perdre le ballon et peut toujours faire la différence, c'est parfait pour nous."

Le star du PSG est au firmament, et c'est tout sauf anodin à trois semaines d'un rendez-vous crucial à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions (18 février). Le coach parisien sait pertinemment qu'il aura besoin de cette carte maîtresse pour aller loin dans la compétition. "Neymar change tout, c'est clair, a-t-il avoué. Ce n'est qu'avec lui que nous pourrons atteindre nos objectifs."