Trois buts encaissés contre Lyon et Metz pour débuter, deux contres Nîmes et Strasbourg pour poursuivre et enfin quatre contre l’OM ce dimanche. L’AS Monaco prend l’eau de toute part depuis le début de la saison. L’arrière garde princière est même tristement rentrée dans l’histoire récente du club. En concédant le dernier but de Dario Benedetto, le 14e de la saison, la défense de Leonardo Jardim est devenue la pire que la Principauté a connue après cinq journées de L1 depuis l’exercice 1974/1975.

Encore ultra fébrile sur sa pelouse face à Marseille, Glik et Maripan ont affiché de trop grosses lacunes pour espérer un meilleur résultat. Cet été pourtant les dirigeants du Rocher avaient mis les moyens pour se renforcer en défense. Aguilar est arrivé de Montpellier contre 8 millions d’euros. Mais c’est surtout Guillermo Maripan, défenseur central chilien de 25 ans, arrivé d’Alaves contre 18 millions d’euros qui devait ramener de la sérénité à la défense. Pour l’instant il n’en est rien et le défenseur le plus cher de l’histoire du club a bien du mal à se faire à sa nouvelle équipe.

Et que dire de Kamil Glik, l’ombre de lui-même depuis maintenant plusieurs mois. Le capitaine de l’ASM ne rassure pas ses coéquipiers et peine à retrouver son vrai niveau de jeu. Ces nombreuses contre-performances pourraient pousser Leonardo Jardim à revoir ses plans en défense. Et l’entraineur portugais n’aura que l’embarras du choix. Naldo, Badiashile, Zagre, Henrichs ou encore Jemerson n’attendent que ça.