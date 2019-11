A quatre jours d'un autre choc, un vrai, face au Real Madrid cette fois, le PSG a étouffé un Lille amoindri au Parc des Princes, vendredi. Sans forcer son talent et sans un Neymar des grands soirs, nerveux pour son retour à la compétition après plus d'un mois d'absence, le club de la capitale a fait la différence en première période grâce à ses Argentins Mauro Icardi et Angel Di Maria (2-0). Longtemps incertain, Kylian Mbappé a joué un peu moins de trente minutes, entrant à la place de la star brésilienne. Lille reste scotché à deux points pris à l'extérieur cette saison en Ligue 1 pendant que Paris continue d'empiler les victoires assorties d'un clean sheet à domicile.

Qu'il est loin le 5-1 infligé par Lille à Paris... C'était en avril dernier et c'était, il est vrai, un tout autre Lille. Pourtant, force est de constater que les hommes de Christophe Galtier n'ont pas démérité dans ce match alors qu'ils étaient privés de Victor Osimhen, suspendu. Les premières offensives ont même été portées par les Dogues, mais il y avait Keylor Navas face à Zeki Celik (2e) et le cadre s'est dérobé sur une tête de Benjamin André (9e). En face, le PSG a longtemps paru au petit trot pour cette reprise, en ouverture de la 14e journée. Et, malgré tout, il a trouvé le moyen de marquer sur sa première occasion, au moment où Mauro Icardi a parfaitement coupé un centre d'Idrissa Gueye (1-0, 17e).

Deux fois plus de tirs cadrés pour... Lille

Les Parisiens n'ont jamais donné l'impression de dominer dans ce match, où Neymar était agacé au point d'en devenir agaçant. Fort heureusement pour Thomas Tuchel, les Argentins sont en forme et Angel Di Maria l'a confirmé en inscrivant le but du break avec une frappe imparable (2-0, 31e). En une demi-heure, l'affaire était dans le sac et, après la pause, le PSG est vite passé en mode gestion sans se donner une marge suffisante. Julian Draxler a eu trois balles de 3 à 0 mais a été maladroit (55e, 60e) ou mal payé (83e).

Face à l'absence de maîtrise totale de son adversaire, le LOSC (7e) peut nourrir quelques regrets. D'autant qu'il a encore eu des minutions, dans le sillage d'une frappe trop molle de Loïc Rémy (74e) et d'un enchaînement de Yuzuf Yazici qui méritait mieux (82e). A l'image de son début de saison, l'équipe nordiste a encore fait preuve d'un manque d'efficacité (deux fois plus de tirs cadrés, 8 à 4), qui l'empêche de bien voyager depuis le mois d'août. Pour le PSG, cette nouvelle victoire au Parc des Princes ne dit pas grand-chose de son niveau réel quand cela comptera vraiment. Car les Parisiens ont (trop) vite levé le pied ce vendredi soir. Et car Neymar et Mbappé n'ont pas joué en même temps...