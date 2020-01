Sans lui, pas de show. Le Monaco version Roberto Moreno a tenu toutes ses promesses dimanche face au Paris Saint-Germain dimanche (3-3). Ce point, totalement mérité, le club du Rocher le doit notamment à un homme, un artiste même, Wissam Ben Yedder, auteur d’une prestation de haut vol et élu homme du match.

Précieux dans ses déplacements, efficaces et précis dans tous ses mouvements, même lorsqu’il avait plusieurs Parisiens sur le dos, Ben Yedder s’est joué de ses adversaires toute la soirée et a su exploiter tous les espaces laissés par le 4-4-2 parisien. Aux abords de la surface il a souvent donné des sueurs froides à Marquinhos et Thiago Silva. Il s’est aussi montré indispensable pour ses coéquipiers, leur ouvrant le chemin vers le but adverse à coup de contre-attaques et de récupération du ballon.

Il a d'abord été à l’origine du premier but monégasque de Gelson Martins (7e). Lancé par Fabregas, l’ancien Toulousain a finalement été fauché par Navas dans la surface mais son coéquipier avait bien suivi l’action pour pousser le ballon au fond. Six minutes plus tard, il s’est offert son moment de gloire en permettant à Monaco de mener au score. Servi par Baldé venu de la gauche, Ben Yedder a effacé Bernat d'une feinte délicieuse avant de tromper Navas (1-2, 13e). Son 14e but en 17 matches. L'international français a même failli s’offrir la balle de break à la 22e minute de jeu, mais sa frappe croisée a été repoussée par le gardien parisien.

Son credo ? "Être créatif et avoir le bon timing"

Cette prestation ne fait que confirmer la première partie de saison exceptionnelle réalisée par l’attaquant de 29 ans et le beau coup réalisé par Monaco cet été en le faisant venir de Séville contre 40 millions d’euros. Et c’est pour ces matches-là qu’il a été recruté. Il résumait ses points forts en deux phrases en décembre dernier en conférence de presse : "J'essaie d'exploiter tous les ballons. J'ai toujours pris des risques. Il faut toujours démontrer, être créatif et avoir le bon timing." Le joueur en a fait un mantra à chaque match. Ajoutez à cela une entente parfaite avec l'autre attaquant aligné , Islam Slimani ou Keita Baldé, et vous obtenez un duo d’attaque ultra prolifique.

Ben Yedder ne l’a pas caché, son objectif l’été prochain est d’être appelé par Didier Deschamps pour jouer l’Euro : "J'essaie de me donner à fond sans avoir de limite". Sa dernière sélection avec les Bleus remonte à novembre 2019 et le match contre l’Albanie où il n’avait pas pesé sur le jeu. Ses dernières prestations devraient lui redonner un peu de crédit auprès du sélectionneur. Homme fort de Monaco et peut être bientôt de l’équipe de France, mais d’abord, il lui faudra réitérer sa performance mercredi, contre le même adversaire, mais à domicile (21h).