LIGUE 2 - Dans un communiqué publié sur son site officiel, Toulouse a annoncé quatre cas positifs au Covid-19 parmi le groupe de joueurs professionnels. Ils sont immédiatement placés en quatorzaine.

C'est décidément une sale journée pour le TFC. En plus d'une relégation confirmée en Ligue 2, voilà que le club toulousain a annoncé peu après avoir détécté quatre cas positifs au coronavirus au sein de son effectif professionnel. "Lundi après-midi, dans le strict respect du protocole sanitaire, des tests préalables à la reprise d’activité ont été effectués auprès du groupe professionnel, staff technique et personnel administratif (...) À l’issue de ceux-ci, les résultats font apparaître quatre cas positifs à la COVID-19 parmi le groupe de joueurs professionnels", a annoncé le TFC.

"À la suite de ces résultats, la première mesure prise est la mise en quatorzaine des quatre joueurs, avec un contrôle biologique directement réalisé au laboratoire. Le deuxième impératif est une attente de six jours, avant la réalisation d’un nouveau test pour l’ensemble du groupe professionnel et staff technique. Les mesures de prévention et de distanciation sociale seront appliquées, avec notamment l'instauration de parcours fléchés. Les contacts entre les joueurs restent interdits, sur comme en dehors des terrains", a expliqué Patrick Flamant, médecin de l’équipe professionnelle et responsable du secteur médical du TFC.

