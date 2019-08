Lille n’a pas laissé le doute s’immiscer. Une semaine après avoir perdu à Amiens (1-0), les Dogues ont relevé la tête ce mercredi face à Saint-Etienne (3-0) en match décalé de la 3e journée de Ligue 1. D’une efficacité redoutable, Victor Osimhen s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé, Jonathan Bamba ayant marqué l’autre but de la partie sur penalty. Le LOSC se replace en première moitié de tableau (4e), alors que l’ASSE tombe à la 13e place.

Sur le papier, ce duel d’Européens avait de quoi faire saliver. Dans la réalité cependant, l’affiche n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses, la faute sans doute à des automatismes encore à parfaire. Malgré une volonté évidente de jouer de part et d’autre, la première période a ainsi été assez brouillonne, entre transmissions approximatives et mauvais choix en attaque. Victor Osimhen, lui, n’a pas eu besoin d’énormément d’occasions pour faire parler la poudre. Entré en jeu à la place d’un Loïc Rémy blessé (18e), le Nigérian a ouvert le score d’un plat du pied imparable (37e, 1-0).

4 buts en 3 matchs : Osimhen a les crocs

Les Stéphanois ont démarré le second acte avec de meilleures intentions, mais en faisant preuve d’un trop grand manque d’imagination en phase offensive. Certainement encore loin de son meilleur niveau, Ryad Boudebouz a été transparent, tandis que Wahbi Khazri s’est démené en vain. Les Lillois ont tenu sans trop souffrir, et ont même alourdi la marque. Jonathan Bamba a transformé un penalty - très généreux - qu’il avait lui-même obtenu (69e, 2-0) et Osimhen, encore lui, a ajusté Stéphane Ruffier d’une frappe en pivot (75e, 3-0).

Avec quatre réalisations inscrites en trois matchs de Ligue 1, l’attaquant de 20 ans, nouveau meilleur buteur de L1, signe des débuts tonitruants sous le maillot des Dogues. Dans son sillage, le LOSC s’offre un succès quelque peu flatteur qui lui permet de se replacer en haut de tableau (4e). Les joueurs de Ghislain Printant, de leur côté, sont collectivement passés à côté de leur match et chercheront à se relancer dès dimanche (21h), sur la pelouse de Marseille.