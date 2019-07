Dans le mercato plus qu’ailleurs, la vérité de la veille n’est jamais celle du lendemain. Le cas Nicolas Pépé en est encore l’exemple le plus frappant. Ces deux derniers jours, l’attaquant du LOSC était surtout évoqué du côté du Napoli, où ses agents s’étaient rendus pour négocier les détails d’un futur contrat de cinq ans. Ce samedi, surprise ! C’est finalement à Arsenal que Pépé va atterrir.

D’après Sky Italia et la BCC, les Gunners devraient rafler la mise à la dernière minute. Jamais réellement cité dans la course pour l’Ivoirien, le club londonien a réussi à convaincre le LOSC avec une offre à hauteur de 80 millions, faisant de l’ailier supersonique la recrue la plus chère de leur histoire devant Pierre-Emerick Aubameyang.

Du côté du joueur, tout devrait se décanter d’ici 24 à 48h. Car l’offre de contrat londonienne correspond plus aux attentes de ses agents qui ont refusé la proposition napolitaine. Dès lors, Pépé semble clairement prendre la direction de la capitale anglaise. Avec Aubameyang et Lacazette, il a vocation à former une triplette supersonique. Suffisant pour permettre à Arsenal d’enfin rejouer les premiers rôles ?