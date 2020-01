Le Hertha Berlin a finalement eu gain de cause. Après avoir formulé deux offres fermes pour enrôler Lucas Tousart, la troisième a été la bonne pour que Jean-Michel Aulas accepte de laisser partir son milieu de terrain de 22 ans à l'issue de cette saison. Selon L'Equipe, le montant du transfert avoisinerait les 25 millions d'Euros et l'Olympique Lyonnais bénéficierait d'un intéressement de 10% sur la revente de l'ancien milieu de terrain de Valenciennes arrivé sur les bords du Rhône à l'été 2015.

Pour accepter ce transfert, l'OL a obtenu le prêt de son futur-ex numéro 29 jusqu'à la fin de la saison. C'est un moindre mal pour l'équipe de Rudi Garcia qui pourra compter sur Lucas Tousart, auteur de 18 matches de L1 cette saison, alors que de grandes échéances arrivent pour l'Olympique Lyonnais : les 8es de finale de la Ligue des champions dans un mois face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le samedi 4 avril, la Coupe de France (ndlr : les Lyonnais iront à Nice jeudi prochain en 8es de finale) et la troisième place à aller chercher en championnat (Lyon est 7e à sept points du podium).

Vidéo - Aulas : "Dembélé et Tousart ? Ce n'est pas le moment de s'affaiblir" 00:45

En début de saison, Lucas Tousart ne partait pas en position de favori. Surtout après les déclarations de Juninho l'été dernier. "On a Tousart devant la défense mais on a besoin d’un autre profil car Sylvinho préfère le 4-3-3. Lucas Tousart a un profil plus physique et costaud. On a besoin d’avoir un joueur qui a le ballon", avait assuré l'ex-idole de Gerland. Les choses vont vite en football. En quelques mois, le natif d'Arras est passé de "presque indésirable à l'OL" à joueur indispensable sous Rudi Garcia. Dans six mois, il sera un joueur à part entière du Hertha Berlin.