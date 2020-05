TRANSFERTS - Visé par l'OM sur le mercato, Mbaye Niang est loin d'être insensible à cette possibilité. "C'est vrai que c'est flatteur", a-t-il notamment lâché dans un entretien accordé au Canal Football Club.

L'Olympique de Marseille a beau traverser une crise institutionnelle, son pouvoir de séduction reste visiblement intact. En quête de renforts pour la saison prochaine et son grand retour en Ligue des champions, le club olympien a vu Mbaye Niang lui ouvrir grand la porte dimanche soir. Annoncé dans le viseur marseillais, l'attaquant du Stade Rennais semble clairement intéressé par un possible transfert.

"Sans citer de noms, il y a d'autres clubs"

"Ma priorité ? Mes dirigeants savent aujourd'hui mes intentions : retrouver un grand club. Sans dénigrer le Stade Rennais, qui est un très bon club et qui m'a permis d'être heureux et de retrouver cette joie de jouer au football", a-t-il notamment expliqué au Canal Football Club. Avant de poursuivre : "Marseille ? C'est vrai que c'est flatteur. Il n'y pas de fumée sans feu, donc il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n'y a rien de concret. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas signé. Et Marseille a aussi des problèmes à régler. Mais oui c'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a son histoire, une belle histoire. Ils ont aussi des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir et quoi qu'il arrive le Stade Rennais restera dans mon coeur car c'est un club qui m'a relancé."

Concernant les difficultés économiques de l'OM, Niang a assuré qu'iil était prêt à faire un geste en "baissant un peu" son salaire. "Aujourd'hui tout le monde parle de Marseille parce que c'est vrai que ma femme est de Marseille, que j'aime bien Marseille et que je suis souvent à Marseille. Donc pour les gens, c'est Marseille. Oui Marseille j'aime bien, mais il y a d'autres clubs. Sans citer de noms, il y a d'autres clubs qui aujourd'hui peuvent me plaire autant que Marseille", a conclu l'ancien attaquant de l'AC Milan. L'OM est prévenu.

