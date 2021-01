Mais le problème est ailleurs : la compétitivité de la Casa Blanca semble poser problème au Français, à la recherche de tous les titres majeurs possibles. Autrement dit, qui du Real ou du PSG peut lui permettre de gagner le plus possible dans les années à venir ? La question est encore en suspens chez le Français qui constate que les recrues madrilènes des dernières années n’ont pas su bénéficier au club. Et que, possiblement, Zinédine Zidane ne sera plus en place la saison prochaine. Un autre avantage pour le PSG…