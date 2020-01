Ce n'est jamais anodin quand Leonardo prend la parole. Le directeur sportif du PSG l'a fait dimanche. Pas pour évoquer la pénible qualification parisienne pour les 8es de finale de la Coupe de France face à Lorient (0-1). Mais bien pour parler du mercato parisien, et notamment du cas Edinson Cavani. Il a ainsi annoncé que l'attaquant uruguayen, en fin de contrat en juin prochain, désirait quitter la capitale dès cet hiver. "Cavani a demandé son départ, a indiqué Leonardo en zone mixte. On a refusé une proposition de l'Atlético. On va discuter encore."

Le PSG ne souhaite pas voir partir l'Uruguayen, mais "on est à l'écoute, parce qu'on respecte beaucoup le joueur", a-t-il ajouté à propos de l'avant-centre aux 198 buts sous le maillot parisien. Cependant, il n'y a "pas eu de contact ces derniers jours" avec l'Atlético, d'après lui. Idole du Parc des princes, l'ancien du Napoli a glissé dans la hiérarchie des attaquants du PSG depuis l'arrivée de Mauro Icardi, prêté cette saison par l'Inter Milan.

Pour Neymar et Mbappé, "on verra après"

La piste menant au club espagnol semble bien être la plus chaude. L'Equipe indiquait ce dimanche que le PSG avait refusé une offre de 10 millions d'euros du club madrilène pour El Matador. Mais à en croire Leonardo, les négociations sont loin d'être terminées. Et elles pourraient déterminer la position des dirigeants parisiens sur la fin du mercato. "Trouver un remplaçant ? C'est une bonne question, a reconnu Leonardo. On y réfléchit."

Le dossier Cavani n'est pas la seule préoccupation de Leonardo. Il a aussi été question de Layvin Kurzawa, dont le nom circule en Premier League et notamment à Arsenal. "Il n'y a aucune discussion pour l'instant avec Arsenal pour Layvin Kurzawa", a affirmé le directeur sportif du PSG au sujet de son latéral gauche, lui aussi en fin de contrat en juin. Enfin, le Brésilien a aussi abordé le sujet les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé. "On verra après le mercato", a-t-il annoncé. Un mercato qui pourrait bien s'emballer dans la capitale.