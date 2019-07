La communication, c'est un terrain qui convient bien à Leonardo. Le directeur sportif du PSG l'a confirmé lundi. Au terme d'une journée marquée par le communiqué du club en réaction à l'absence de Neymar pour la reprise de l'entraînement, le nouvel homme fort du club de la capitale a tenu à mettre les choses au clair. Il s'est exprimé dans Le Parisien pour évoquer le cas de la star brésilienne.

Leonardo l'a abordé sans détour. Il n'y aura pas besoin d'attendre une communication officielle de Neymar concernant son avenir au club. Leonardo s'est chargé de clarifier la position de la star brésilienne du PSG, tout en laissant une petite place au doute. "C'est clair pour tout le monde, a lancé le directeur sportif du PSG à la quand il lui a été demandé si l'ancien Barcelonais avait clairement exprimé ses envies de départ. "Mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre… C'est incroyable mais c'est comme ça."

Le mercato ? "On va se calmer un peu"

Pourquoi cette petite part de mystère ? Parce que Paris reste relativement maître du destin du Brésilien. Et Leonardo n'a pas manqué de le rappeler. "Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde, a-t-il annoncé. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr… (…) Mais une seule chose est concrète aujourd'hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien." Leonardo a cependant reconnu des "contacts superficiels" avec Barcelone.

Le directeur sportif a aussi évoqué le mercato, saluant le "travail bien fait" par son prédécesseur Antero Henrique sur les dossiers Herrera, Sarabia, Bulka et Bakker. "Nous avons besoin d'un milieu défensif et peut-être d'un joueur pour compléter la défense centrale", a annoncé Leonardo, tout en précisant que Matthijs De Ligt ou Kalidou Koulibaly ne signeraient pas au PSG. "On doit se calmer un peu. Nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser, comme ça", a-t-il prévenu. Dans cette optique, Leonardo a précisé que recruter un nouveau gardien "n'était pas prioritaire."