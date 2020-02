Metz respire de mieux en mieux. Largement victorieux de Saint-Étienne (3-1), les Grenats viennent de signer une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Après Strasbourg et Reims, ce sont donc les Stéphanois qui ont fais les frais du renouveau messin. Ce sont pourtant eux qui ont pris le meilleur départ dans ce match mais a été plombé par des erreurs défensives. Ainsi, après une longue relance d’Oukidja et une déviation de la tête de Diallon Trauco a manqué son dégagement. Nguette en a profité pour récupérer le ballon et tromper Ruffier d’une frappe du droit à ras de terre (1-0, 44e).

