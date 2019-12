Nantes reprend sa marche en avant et enfonce Toulouse

Les Canaris renouent enfin avec la victoire en Ligue 1. Vainqueurs face à un club de Toulouse en grande difficulté (2-1), les hommes de Christian Gourcuff remportent leur premier match depuis le 5 octobre dernier. Une victoire accompagnée de la manière qui permet à Nantes de prendre provisoirement la 6ème place du championnat. Toulouse ne se rassure pas et se retrouve même dernier, à 3 points du barragiste.

Nantes avait besoin de souffler, Toulouse lui a donné l'opportunité de prendre un énorme bol d'air. Alors que le match était plutôt brouillon jusqu'à la 25e minute, le second carton jaune de Kouadio Koné a offert aux Canaris un boulevard pour prendre l'avantage. C'est à partir de l'expulsion de l'ailier toulousain que les Nantais se sont offert les plus belles occasions. Malgré un sauvetage sur sa ligne de but suite à une frappe de Coulibaly à la 17e minute, Issiaga Sylla n'a pas pu ranger sa main en fin de première période, offrant un penalty à Nantes. Un penalty converti par Abdoulaye Touré (43e, 1-0).

Pas de révolution pour Toulouse

La seconde période n'a pas été celle de la révolution pour les hommes d'Antoine Kombouaré. Crucifiés dès la 54e minute par Ludovic Blas sur une frappe imparable pour Baptiste Reynet (2-0), les Toulousains ont plusieurs fois tenté une révolte. En vain. Seule force offensive de Toulouse cet après-midi, Max-Alain Gradel aurait pu réduire l'écart deux minutes plus tard sur un coup-franc, mais sa frappe s'est finalement écrasée sur la barre d'Alban Lafont.

Le but sur penalty d'Aaron Leya Iseka en toute fin de match (96e, 2-1) n'a pas entaché pas la grosse performance du FC Nantes, qui a terminé le match avec 20 frappes au compteur, dont 8 cadrées. Des statistiques encourageantes accompagnées d'une certaine maîtrise pour les Canaris, qui devront réitérer cette performance pour espérer bousculer le Paris Saint-Germain dans trois jours.