Nantes a le sourire. Une semaine après leur qualification en 16es de finale de la Coupe de France, les Canaris sont parvenu à décrocher leur 4e victoire sur leurs six derniers matches de Ligue 1, face à une très faible équipe de Saint-Etienne, dont c’est le quatrième revers de suite dans l’élite (0-2). Un succès acquis grâce à des réalisations de Mehdi Abeid et de l’incontournable Ludovic Blas, qui permet au FCN de grimper provisoirement à la 4e place, à un point du podium.

Le FC Nantes a fait une très belle opération, en s’imposant pour la première fois depuis près de 19 ans sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, pour continuer sa bonne saison dans l’élite et venir titiller le Stade Rennais sur le podium, dont il n’est plus qu’à une longueur (les Bretons comptent un match en moins). Un succès mérité pour la bande de Christian Gourcuff, qui a pu lancer sa recrue hivernale Renaud Emond, alors que l’ASSE s’enfonce peu à peu dans la crise.

Blas a encore marqué pour assommer les Verts

Les Verts, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matches de Ligue 1, ont encore de la marge sur la zone rouge, mais ils s'éloignent peu à peu des places européennes. Surtout, ils n’ont pas proposé grand-chose sur leur pelouse (un seul tir cadré), pas aidés par le huis-clos total et le silence de cathédrale qui régnait dans le Chaudron après les feux d’artifice lâchés contre le PSG en décembre. Logiquement, ils ont été punis lors du temps fort nantais de la première période, sur un coup de canon d’Abeid dans la surface qui n’a laissé aucune chance à Stéphane Ruffier (0-1, 23e).

Le portier des Verts a même dû s’employer pour empêcher Moses Simon de creuser l’écart (33e), tandis que Ryad Boudebouz - sorti à la pause sur blessure -, Wahbi Khazri et consort n’ont pas inquiété le moins du monde Alban Lafont. Au retour des vestiaires, Blas a cueilli les locaux à froid suite à un bon travail de Moses, qui a facilement pris le dessus face à Harold Moukoudi dans la surface (0-2, 48e).

Même s’ils n’ont rien lâché jusqu’au bout, les joueurs de Claude Puel ont affiché leurs limites, à l’image de la prestation affligeante de Sergi Palencia sur le flanc droit de la défense, tandis que les absences - notamment celles de Denis Bouanga, meilleur buteur des Stéphanois avec 7 réalisations et celle de William Saliba - se font de plus en plus ressentir. Nantes, tout heureux de ce nouveau succès, fait désormais face à un mois particulièrement relevé, avec des confrontations face à Lyon (en Coupe de France), Bordeaux, Rennes et le PSG.