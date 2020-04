De la crise sanitaire à le crise économique, il n'y a qu'un pas. Et le monde du sport va rapidement l'apprendre à ses dépens. En France, c'est celui du football qui risque d'être le plus impacté par cette pandémie de Covid-19. "Si la Ligue 1 ne reprend pas, c'est une perte de 300 à 400 millions d'euros", nous expliquait récemment Christophe Lepetit, spécialiste du sport au CDES de Limoges. Leader du championnat et club le plus riche du championnat, le PSG est en première ligne.

Vidéo - "Si la Ligue 1 ne reprend pas, c'est une perte de 300 à 400 millions d'euros" 01:50

Selon les informations du Parisien, le club de la capitale planche déjà sur les pertes engendrées par cette pause forcée, alors que la date d'une éventuelle reprise demeure toujours aussi incertaine. Ainsi, le manque à gagner est estimé à 300 millions d'euros. "La crise sanitaire impacte très sérieusement les comptes" du PSG, indique ainsi le quotidien francilien, qui précise que toutes les sections du club (football et handball) sont au chômage partiel. Initialement mis en congés payés, les joueurs de l'équipe première et ses très gros salaires (Neymar, Mbappé, Thiago Silva) sont passés sous ce régime depuis le 1er avril.

La masse salariale la plus importante de L1

En parallèle, les dirigeants parisiens ont entamé des discussions avec les joueurs de Thomas Tuchel dans l'optique d'une possible baisse des salaires. Pour les plus importants, on parle d'une possible diminution de 50%. Si elle est acceptée, le PSG s'engage "à maintenir les salaires et les primes prévus dans les contrats la saison prochaine" selon le Parisien.

Pour rappel, le "Ney" touche 37 millions d'euros brut annuels. Kylian Mbappé, lui, "seulement" 20 millions. Récemment, le quotidien L'Equipe parlait d'une masse salariale de 371 millions d'euros, joueurs et personnel compris pour la saison 2018-2019. Une masse importante. Sans surprise, il s'agit de la plus importante de L1. En Europe, certains grands clubs ont d'ores et déjà fait des annonces concernant cette épineuse question des salaires. Dernier en date, le Real Madrid a confirmé mercredi dans un communiqué que les joueurs, entraîneurs et employés du club avaient trouvé un accord. Ils ont accepté de réduire leur salaire de 10 à 20%.