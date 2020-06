LIGUE 1 – Ce mardi, le Hertha Berlin a officialisé l’intégration de Lucas Tousart à son effectif à compter du 1er juillet prochain. L’OL perd donc un joueur majeur pour les matches qu’il lui reste encore à jouer, à savoir la finale de la Coupe de la Ligue mais également pour l’hypothétique fin de la Ligue des champions.

C’est peut-être le premier cas d’une longue liste. Lucas Tousart ne portera plus le maillot lyonnais alors même qu’il reste encore des compétitions à jouer pour l’OL d’ici la fin de saison (éventuelle finale de Coupe de la Ligue et Ligue des champions). Le Hertha Berlin a réussi à trouver un accord avec Lyon pour incorporer le milieu de terrain à son effectif dès le 1er juillet après avoir l’acheté l’hiver dernier contre 16 millions d’euros et l’avoir prêté pour la fin de saison au club lyonnais.

Le buteur du match aller face à la Juventus Turin fera donc défaut à l’OL dans un hypothétique mais possible 8e de finale retour. Mais également pour la finale de la Coupe de Ligue qui semble se programmer pour le 25 juillet prochain. Mais son contrat de prêt n’allait que jusqu’au 30 juin et le Hertha a fortement insisté pour le récupérer à la date prévue.

