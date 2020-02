Un bras de fer pur et dur. Et Claude Puel ne compte visiblement pas le perdre. Écarté du groupe de l'ASSE la semaine dernière, Stéphane Ruffier ne fera pas son retour ce week-end. Le gardien des Verts sera donc absent pour le derby face à l'OL, dimanche soir (21h), au Groupama Stadium.

"Qui a dit qu'il n'était pas concerné par le match ?"

"Fofana revient de suspension. Pas d'évolution pour le reste du groupe. Les autres joueurs indisponibles sont en phase de reprise. Ruffier ne sera pas là", a ainsi annoncé Claude Puel en conférence de presse ce vendredi. Invité à commenter plus profondément l'absence de son gardien, l'entraîneur du club du Forez n'a pas voulu s'épancher : "Qui a dit qu'il n'était pas concerné par le match ? Les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe. C'est de la cuisine interne. Cela peut durer longtemps ? C'est de la cuisine interne."

Vidéo - "Les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe" : Ruffier est toujours écarté 00:12

La semaine passée, Patrick Glanz, l'agent de Stéphane Ruffier, ne s'était pas montré tendre avec Puel. "L'entraîneur a établi un rapport de force dictatorial avec toutes les composantes du club. Mais là, il crache sur une légende de l'AS Saint-Étienne. Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche. A moins que ce changement ne fasse partie de son fameux turnover dont on connaît la réussite", avait-il lâché à L'Équipe. La réponse de l'ASSE avait fusé, menaçant via un communiqué "d'engager toute action judiciaire". Le mélodrame est loin d'être terminé.