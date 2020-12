Juninho a de quoi être heureux. Après un début d'année 2020 compliqué, marqué par une 7e place en championnat acté par l'arrêt prématuré de la Ligue 1 à cause de la crise sanitaire, l'Olympique Lyonnais est dans une excellente dynamique. Leader devant le LOSC et le PSG, l'OL a enchaîné un 14e match sans défaite dans l'élite mercredi, en dominant largement Nantes (3-0). "Ça fait plaisir, ça donne confiance, il n’y a aucune certitude par rapport à ça mais quand tu fais 14 matchs sans défaite et que tu es capable de maintenir la série, c’est important, ça donne confiance à l’effectif", s'st d'ailleurs réjouit le directeur sportif lyonnais après la rencontre.